Прикарпатье – Оболонь 0:2. Бровары и орлы меняются местами в "яме"

Трудно тренерскому штабу прикарпатцев было спрогнозировать, что поединок состоится именно таким образом. А было это ужаснее всего: в борьбе с нападающим "пивоваров" Батальским сфолил фланговый защитник и один из лидеров "Прикарпатья" Михаил Писко. До штрафной были считанные сантиметры, форвард вырывался на свидание с вратарем. Пришлось хватать за плечо. Арбитр тут же удалил защитника и назначил опасный штрафной, из которого забить пивоварам не удалось.

Даже в меньшинстве подопечные Олега Рипана не давали фавориту поединка выйти вперед. Сдерживали до второго тайма, даже пытались атаковать. Тогда случился навес с фланга в штрафную, Сергей Суханов выпрыгнул из-за спины защитника и с рикошетом от Назара Воробчака отправил мяч в ворота – 0:1.

Здесь же и второй голевой удар: на этот раз подача с углового от Мединского, скидка Никиты Безуглого и Батальский забил на дальней штанге буквально с двух метров – 0:2.

Казалось бы, прикарпатцам должно помочь выравнивание составов – удаление защитника "Оболони" Бородая, который идет с поля с красной карточкой уже второй раз за несколько матчей.

Но количество энтузиазма у франковцев не выросло, голы не произошли. Поэтому "Оболонь" после досадных, а еще непонятных поражений наконец-то одерживает победу. А вот "Прикарпатье" уже и немедленно нуждается в серьезном разговоре, ведь проигрывает второй матч подряд.

Первая лига, 19 тур

21.11.2021, 14:15

Город Ивано-Франковск, стадион Движение

Арбитр в поле – Игорь Пасхал (Херсон)

Прикарпатье (Ивано-Франковск) – Оболонь (Киев) 0:2

Голы: Сергей Суханов (52), Александр Батальский (61)

Удаления: Михаил Писко (14 – фол последней надежды) – Олег Бородай (74 – вторая желтая)

Прикарпатье: 24 Пицан Иван, 3 Француз Василий, 89 Матушевский Олег (12 Сикач Николай, 84), 11 Писко Михаил, 5 Лень Олег, 17 Семотюк Владислав (34 Геник Василий, 90+1), 14 Цюцюра Василий (99 Горбаченко Владислав 75), 15 Воробчак Назар, 21 Сондей Иван, 6 Рудюк Владимир (4 Пастух Иван, 56), 90 Барчук Роман (7 Кузьмин Роман, 65).

Запасные: 1 Сердюк Роман, 77 Дытко Роман, 2 Мащенко Даниил, 44 Пархуць Виталий, 10 Хома Андрей, 8 Толочко Роман, 22 Мицик Богдан.

Главный тренер – Олег Рыпан

Оболонь: 72 Литвиненко Василий, 5 Осман Александр, 15 Бородай Олег, 16 Лукьянчук Павел, 3 Безуглый Никита, 11 Матяж Иван, 55 Лобов Алексей, 13 Мединский Игорь (99 Олейник Дмитрий, 90), 10 Олег Слободян (88 Максим Покотилюк, 90), 17 Суханов Сергей (24 Прокопенко Егор, 69), 9 Батальский Александр (21 Щебетун Алексей, 73).

Запасные: 1 Федоривский Назар, 7 Мурза Артур, 6 Мате Юрий, 4 Алексей Майданевич.

Главный тренер – Валерий Иващенко