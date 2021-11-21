Руководство ФК Ужгород обещало команде санкции в случае негативных результатов

И. о. главного тренера ФК "Ужгород" Богдан Блавацкий дал комментарий после победы над ФК "Волынь":

"Перед последними четырьмя поединками осенней части сезона клубное руководство поставило перед командой задачу набрать как минимум пять очков. Иначе серьезных штрафных санкций не избежать. Одержав две победы подряд, мы уже перевыполнили этот план и не собираемся останавливаться.

Отдам должное подопечным, которые выполнили установку на игру с лучанами, проявив сплоченность и бойцовские качества. Досадно только, что из-за перебора предупреждений в следующем матче — с "ВПК-Агро" не сможет сыграть Виктор Хомченко —- автор победного гола в ворота "Волыни".

После провального старта многие эксперты уже похоронили "Ужгород". Но, стабилизировав состав, мы постепенно выкарабкиваемся со дна турнирной таблицы, - сказал Блавацкий.