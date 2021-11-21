Кремень – Кривбасс 0:5. Самая легкая прогулка красно-черных на улицу Чкалова в Кременчуге

В первом круге "Кривбасс" Геннадия Приходько обыграл "Кремень" Игоря Столовицкого со счетом 4:1. Было не слишком тяжело. Тренеры сменились по ходу сезона, пришли Бабич и и.о. Локтионов, а счет еще больше вырос в пользу Кривого Рога.

Волну атаки перехватом на фланге разогнал Вагнер. Он же и выполнил подачу на Ярового, удар того взял голкипер Ермолов, а добивание Артема Щедрого было голевым – 0:1.

Во втором случае Сулейман Сейтхалилов нарушил правила в собственной штрафной в борьбе с Кристианом Иличем. А Дебелко реализовал пенальти – 0:2.

Как и два предыдущих гола, третий "Кривбассу" удалось забить с правого фланга: Илич прорвался через трех соперников, Приходько красиво развернулся и отдал под удар Яровому. Удар отбил голкипер "Кременя", а от головы защитника Головко-младшего мяч тут же полетел в рамку - 0:3.

Кривой Рог мог забить и еще один гол с пенальти – за игру рукой Пилипенко в собственной штрафной, но заработавший 11-метровый Вагнер его не реализовал, вдвое подряд потянул голкипер Даниил Ермолов.

Голевого дела "Кривбасс" не оставил, вышедший на замену Назар Малиновский отдал красивую передачу на ход Хобленко. Тот переиграл на паузе кипера и забил гол. И хотя был в офсайде на пол корпуса, арбитр взятия ворот зафиксировал – 0:4.

Последний гол был забит уже с третьего (!) по очереди пенальти. Заработал его снова Илич, а реализовал Хобленко – 0:5.

Кривбасс реабилитировался за безголевую ничью с "Горняком-Спортом", а "Кремень" продолжает ужасную серию поражений до 7 матчей подряд.

Первая лига, 19 тур

21.11.2021, 17:45

Город Кременчуг, стадион "Кремень-Арена" имени Олега Бабаева

Арбитр в поле – Владимир Новохатний (Киев)

Кремень (Кременчуг) – Кривбасс (Кривой Рог) 0:5

Голы: Артем Щедрый (17), Роман Дебелко (31 - пенальти), Алексей Хобленко (75, 77 – пенальти) – Александр Головко (34 – автогол)

Незабитый пенальти: Вагнер (56)

Удаление: Виктор Пилипенко (59)

Кремень: 69 Даниил Ермолов, 35 Артем Товкач, 26 Анатолий Ульянов, 24 Владислав Сидоренко, 11 Симон Галоян (7 Евгений Мурашов, 56), 18 Виталий Бойко, 97 Сулейман Сейтхалилов, 99 Игорь Сидоренко (99 Игорь Кошман), 19 Владислав Молько (4 Виктор Пилипенко, 56), 15 Александр Головко, 20 Денис Галата (9 Максим Навроцкий, 78)

Запасные: 71 Александр Третьяк, 10 Сергей Белоус, 88 Тугай Ализаде, 21 Максим Кучеренко

Исполняющий обязанности главного тренера – Роман Локтионов

Кривбасс: 23 Богдан Сарнавский, 73 Денис Балан, 50 Дмитрий Семенов, 13 Иван Зотько, 18 Александр Горват, 8 Игорь Яровой (9 Алексей Хобленко, 60), 6 Клим Приходько (2 Вячеслав Рябов, 86), 30 Вагнер (4 Артем Гордиенко, 67), 16 Кристиан Илич, 45 Артем Щедрый (17 Назар Малиновский, 67), 27 Роман Дебелко (5 Александр Пятов, 78)

Запасные: 41 Роман Лепка, 3 Владимир Заименко, 11 Никита Татарков, 20 Дмитрий Фатеев, 22 Андрей Мостовой, 24 Зураб Гигашвили, 99 Милян Говедарица

Главный тренер – Александр Бабич