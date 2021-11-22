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Капитан Олимпика: В игре с Металлистом нам не засчитали чистое взятие ворот
Артем Цурупин дал комментарий после поражения от харьковчан
Фото: ФК Олимпик Донецк
Капитан и полузащитник "Олимпика" Артем Цурупин прокомментировал результат матча с Металлистом (0:3).
"Счет не по игре. Да, в конце мы провалились в обороне и пропустили два гола. Но, если взять картину всего матча, то мы не заслужили поражения с таким счетом. Обидно… Игра сыграна, ничего уже не сделать.
Мы хорошо начали игру, однако в середине первого тайма "Металлист" нас поджал и стали возникать моменты. Наш голкипер во многих эпизодах был на высоте. В Харькове очень сильная команда, быстрые техничные фланги. Сегодня было много подач. У них высокие нападающие. Все три гола нам забили головой.
Мне больше все же понравился первый тайм в нашем исполнении. Вторую половину встречи мы провели менее стабильно: да, были хорошие отрезки, но моментами мы вовсе бросали играть. Момент с отмененным голом даже нечего комментировать. Нам не засчитали чистое взятие ворот", - заявил Цурупин.
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