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Капитан Олимпика: В игре с Металлистом нам не засчитали чистое взятие ворот

Первая лига
(2 голосов)

Артем Цурупин дал комментарий после поражения от харьковчан

Капитан Олимпика: В игре с Металлистом нам не засчитали чистое взятие ворот

Фото: ФК Олимпик Донецк

Новина українською

Капитан и полузащитник "Олимпика" Артем Цурупин прокомментировал результат матча с Металлистом (0:3).

"Счет не по игре. Да, в конце мы провалились в обороне и пропустили два гола. Но, если взять картину всего матча, то мы не заслужили поражения с таким счетом. Обидно… Игра сыграна, ничего уже не сделать.

Мы хорошо начали игру, однако в середине первого тайма "Металлист" нас поджал и стали возникать моменты. Наш голкипер во многих эпизодах был на высоте. В Харькове очень сильная команда, быстрые техничные фланги. Сегодня было много подач. У них высокие нападающие. Все три гола нам забили головой.

Мне больше все же понравился первый тайм в нашем исполнении. Вторую половину встречи мы провели менее стабильно: да, были хорошие отрезки, но моментами мы вовсе бросали играть. Момент с отмененным голом даже нечего комментировать. Нам не засчитали чистое взятие ворот", - заявил Цурупин.

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В статье: Олимпик (Донецк) Артем Цурупин Металлист (Харьков)
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Источник:
ФК Олимпик

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Комментарии (6)
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KadimXa (Харьков)
22.11.2021 в 12:02
Ну да счёт по игре 6-1
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0
0
Savatan (Харьков)
22.11.2021 в 09:58
Бывает,это футбол.Надо забивать больше ,тогда что-то б засчитали!)))А вообще,если серьезно,то у Олимпика шансов не было даже на ничью.Так что не надо искать причины своего поражения в отмененном мяче.Тренируйтесь чаще и успехи придут!)
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+1
-3
ещё не специалист (Кривой Рог)
22.11.2021 в 09:46
если бы был ВАР, то всё равно нарисовали бы линию как надать. А так линейный арбитр просто абшибся... Т.н. человеческий фактор (или фаториал ). У судей коленки подгибаются когда выходят судить матч Металла-2021.
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+2
-2
avatar
Очманілий Заєць (Odessa)
22.11.2021 в 09:58
Просто власник Металіста - щедра людина, а власники суперників - скнари. Судді це завжди враховують. :-)
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+3
-1
KadimXa (Харьков)
22.11.2021 в 12:08
Правильно, присматривайся к первой лиге.
0
0
KadimXa (Харьков)
22.11.2021 в 12:07
Ох юморист, ну кому-то гол не защитывают,кому-то 3 пенальти ставят за матч.
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0
0


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