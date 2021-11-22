  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Агробизнес – Полесье 0:0. Кому нужны голы, если можно заработать очки?
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Агробизнес – Полесье 0:0. Кому нужны голы, если можно заработать очки?

Первая лига
(2 голосов)

Житомиряне при наличии больших ресурсов не одолели Чижевского команду

Агробизнес – Полесье 0:0. Кому нужны голы, если можно заработать очки?

Зняток із трансляції ТК Футбол

Тарас Вархоляк Автор UA-Футбол
Новина українською

Ожидайте отчета о матче

Первая лига, 19 тур

22.11.2021, 13:15

Город Волочиск, стадион "Юность"

Арбитр в поле – Анастасия Романюк (Ивано-Франковск)

Агробизнес (Волочиск) – Полесье (Житомир) 0:0

Предупреждение: Андрей Нестеров (86)

Агробизнес: 30 Мозиль Олег, 11 Синица Олег, 17 Курило Игорь, 3 Карась Даниил, 14 Думанюк Артур (22 Нагорный Игорь, 86), 8 Вербный Назар, 10 Юхимович Дмитрий, 18 Когут Иван, 13 Черненко Руслан, 21 Бойчук Груша Виталий (16 Семенец Богдан, 78).

Запасные: 1 Задерейко Антон, 31 Артим Андрей, 20 Гудзинский Вадим, 77 Петров Сергей.

Главный тренер – Александр Чижевский

Полесье: 1 Махарадзе Заури, 12 Акубардия Бадри, 4 Гитченко Андрей, 5 Нестеров Андрей, 17 Андрей Сахневич, 8 Огиря Владислав, 59 Казак Артем, 6 Бабенко Руслан, 22 Грицук Василий, 9 Морозко Евгений, 19 Шастал

Запасные: 23 Тимофеев Анатолий, 3 Швец Сергей, 78 Чередниченко Илья, 99 Андрущенко Максим, 16 Глагола Александр, 36 Терехов Артем, 11 Шаповал Владислав, 10 Оринчак Богдан, 26 Коломоец Юрий, 7 Чайковский Игорь

Главный тренер – Юрий Калитвинцев

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Первая лига Полесье (Житомир) Агробизнес (Волочиск)
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...