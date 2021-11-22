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Агробизнес – Полесье 0:0. Кому нужны голы, если можно заработать очки?
Житомиряне при наличии больших ресурсов не одолели Чижевского команду
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Первая лига, 19 тур
22.11.2021, 13:15
Город Волочиск, стадион "Юность"
Арбитр в поле – Анастасия Романюк (Ивано-Франковск)
Агробизнес (Волочиск) – Полесье (Житомир) 0:0
Предупреждение: Андрей Нестеров (86)
Агробизнес: 30 Мозиль Олег, 11 Синица Олег, 17 Курило Игорь, 3 Карась Даниил, 14 Думанюк Артур (22 Нагорный Игорь, 86), 8 Вербный Назар, 10 Юхимович Дмитрий, 18 Когут Иван, 13 Черненко Руслан, 21 Бойчук Груша Виталий (16 Семенец Богдан, 78).
Запасные: 1 Задерейко Антон, 31 Артим Андрей, 20 Гудзинский Вадим, 77 Петров Сергей.
Главный тренер – Александр Чижевский
Полесье: 1 Махарадзе Заури, 12 Акубардия Бадри, 4 Гитченко Андрей, 5 Нестеров Андрей, 17 Андрей Сахневич, 8 Огиря Владислав, 59 Казак Артем, 6 Бабенко Руслан, 22 Грицук Василий, 9 Морозко Евгений, 19 Шастал
Запасные: 23 Тимофеев Анатолий, 3 Швец Сергей, 78 Чередниченко Илья, 99 Андрущенко Максим, 16 Глагола Александр, 36 Терехов Артем, 11 Шаповал Владислав, 10 Оринчак Богдан, 26 Коломоец Юрий, 7 Чайковский Игорь
Главный тренер – Юрий Калитвинцев
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