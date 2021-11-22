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Альянс - ВПК-Агро 3:3. Матч пяти (!) пенальти

Первая лига
(2 голосов)
Альянс - ВПК-Агро 3:3. Матч пяти (!) пенальти

Зняток із трансляції ТК Футбол

Тарас Вархоляк Автор UA-Футбол
Новина українською

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Первая лига, 19 тур

22.11.2021, 17:30

Город Сумы, стадион "Юбилейный"

Арбитр в поле – Сергей Задиран (Днепр)

Альянс (Липовая Долина) – ВПК-Агро (Шевченковка) 3:3

Голы: Сергей Загинайлов (17 – пенальти, 57 – пенальти, 69 – пенальти) – Евгений Шевченко (32, 49), Станислав Кулиш (51)

Незабитый пенальти: Станислав Кулиш (72 – ВПК-Агро)

Альянс: 88 Важинский Ярослав, 33 Пикуль Константин, 37 Зайков Кирилл, 11 Постный Руслан, 94 Герт Андрей, 9 Поднебенной Вячеслав, 10 Карноза Артур, 25 Шарай Станислав, 78 Рогозинский Валерий, 13 Агапов Николай, 7 Загинайлов Сергей

Запасные: 55 Ефанов Руслан, 44 Адаменко Роман, 17 Осадчий Ян, 22 Шмигельский Богдан, 21 Шпыренок Артем, 18 Бойко Максим, 29 Петленко Артур, 77 Кобцов Даниил.

Главный тренер – Юрий Ярошенко

ВПК-Агро: 35 Махновский Константин, 28 Хубутия Акаки, ​​29 Палюх Сергей, 27 Сухарь Тимофей, 5 Шевченко Евгений, 19 Косовский Сергей, 6 Де Жезус Насименто Даниэль Жунио, 8 Будняк Иван, 77 Наполов Сергей, 39 Льо .

Запасные: 71 Бабичин Виктор, 70 Дудик Артем, 88 Зозуля Дмитрий, 13 Коберидзе Лука, 11 Колесник Даниил, 10 Литвиненко Иван, 25 Шевченко Дмитрий, 7 Александр Яровенко.

Главный тренер – Александр Грицай

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В статье: Первая лига Сергей Загинайлов Евгений Шевченко Альянс (Липовая Долина)
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Комментарии (1)
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TIRAN (Донецк (Украина!))
22.11.2021 в 20:06
Альянс (Липовая Долина) – ВПК-Агро (Шевченковка) 3:3Голы: Сергей Загинайлов (17 – пенальти, 57 – пенальти, 69 – пенальти) – Евгений Шевченко (32, 49), Станислав Кулиш (51)Незабитый пенальти: Станислав Кулиш (72 – ВПК-Агро) (с) -------- здесь 4 (!!!)
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