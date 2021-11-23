Известно, сколько болельщиков посетило домашние матчи Металлиста в 2021 году

В этом сезоне домашние матчи "Металлиста" посетили почти полмиллиона болельщиков (461 671 зритель), сообщает пресс-служба харьковчан.

Последний в этом году домашний матч "желто-синих" против "Олимпика" (3:0) посмотрели с трибун 26 668 зрителей. Таким образом, средняя посещаемость домашних игр "Металлиста" в уходящем году составила 32 977 болельщиков.

Напомним, команда Александра Кучера уверенно лидирует в Первой лиге, опережая "Кривбасс" на девять очков. В следующем туре чемпионата "Металлист" встретится с "Оболонью" в Киеве.