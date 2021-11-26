Олимпик – Горняк-Спорт 0:1. Казалось отбились, а получился гол

В первом круге матч этих команд завершился выездной победой "Олимпика" со счетом 2:0. На этот раз "красно-черным" из Горишних Плавней удалось взять реванш. Пусть и с меньшим счетом.

Не сказать, что в Чернигове команда Игоря Жабченко вела себя как гости, ведь это место не слишком свое и для донецкого клуба. "Юность" – только резервный стадион "Олимпика". Хотя в последнее время здесь он играет чуть ли не чаще, чем в Киеве на НТК имени Банникова.

Обе команды продемонстрировали достаточно ровный футбол, имели шансы на оба гола. Но лучше своим моментом распорядились именно гости: затяжная атака, подача углового, тогда еще одна – и в штрафной скидку делает Роман Никитюк. Его коллега за №4, а также оппонент Илья Ходуля в отчаянном прыжке выбил мяч подальше, а удалась отличная скидка под удар в касание Юрию Кравчуку. Защитник в касание ударом сбоку по летящей достаточно высоко сфере вонзил ее в ближний угол.

Первая лига, 20 тур

26.11.2021, 13:15

Город Чернигов, стадион "Юность"

Арбитр в поле – Вадим Запрутняк (Ужгород)

Олимпик (Донецк) – Горняк-Спорт (Горешные Плавные) 0:1

Гол: Юрий Кравчук (60)

Предупреждение: Владислав Мудрик (48), Роман Яловенко (75)

Олимпик: 25 Рыбак Владислав, 23 Новиков Вадим, 4 Ходуля Илья, 2 Трубочкин Иван, 14 Мудрик Владислав, 6 Цурупин Артем, 99 Стрижак Андрей, 19 Семчук Вадим (15 Ходаковский Никита, 88), 8 ), 10 Заречнюк Евгений, 9 Кириенко Игорь

Запасные: 1 Шеремета Тимофей, 3 Шевченко Александр, 98 Калайтан Антон, 5 Глущук Юрий, 17 Койдан Вячеслав, 91 Ковбаса Артем, 7 Гбамбл Би Нене Жуниор

Главный тренер – Александр Литовченко

Горняк-Спорт: 23 Клищук Андрей, 3 Чуев Богдан, 4 Никитюк Роман, 5 Кравчук Юрий, 14 Шинкаренко Дмитрий, 7 Семка Артем, 9 Романов Сергей (10 Паламар Руслан, 69), 8 Мильченко Артем, 77 Яворский Вадим (16 Яворский Вадим) , 90+4), 22 Твердохлиб Егор, 11 Понедельник Андрей

Запасные: 26 Климов Георгий, 19 Сафиханов Эмин, 15 Черныш Денис, 6 Кулаковский Артем, 18 Эрнандес Да Сильва Лемос Бруно, 21 Альвес Да Коста Жуниор Клебер

Главный тренер – Игорь Жабченко