Экс-тренер Прикарпатья Мостовой трагически погиб в ДТП

Бывший главный тренер " Прикарпатья " Руслан Мостовой трагически погиб в ДТП, сообщает Meta-ratings.

Трагедия с 47-летним Мостовым произошла в Стрыйском районе Львовской области. Подробности ДТП пока не сообщаются.

Во время футбольной карьеры Мостовой выступал за ряд украинских и российских клубов. Он защищал цвета "Львова", "Подолья", "Спартака" из Нальчика, "Томи", "Закарпатья" и других клубов.

В последние годы Мостовой не руководил ни одной из команд.