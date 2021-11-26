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Экс-тренер Прикарпатья Мостовой трагически погиб в ДТП
Трагедия произошла в львовской области
fcrukh.com
Бывший главный тренер "
Трагедия с 47-летним Мостовым произошла в Стрыйском районе Львовской области. Подробности ДТП пока не сообщаются.
Во время футбольной карьеры Мостовой выступал за ряд украинских и российских клубов. Он защищал цвета "Львова", "Подолья", "Спартака" из Нальчика, "Томи", "Закарпатья" и других клубов.
В последние годы Мостовой не руководил ни одной из команд.
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Источник:Meta Ratings
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