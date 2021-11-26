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Экс-тренер Прикарпатья Мостовой трагически погиб в ДТП

Первая лига
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Трагедия произошла в львовской области

Экс-тренер Прикарпатья Мостовой трагически погиб в ДТП

fcrukh.com

Новина українською

Бывший главный тренер "Прикарпатья" Руслан Мостовой трагически погиб в ДТП, сообщает Meta-ratings.

Трагедия с 47-летним Мостовым произошла в Стрыйском районе Львовской области. Подробности ДТП пока не сообщаются.

Во время футбольной карьеры Мостовой выступал за ряд украинских и российских клубов. Он защищал цвета "Львова", "Подолья", "Спартака" из Нальчика, "Томи", "Закарпатья" и других клубов.

В последние годы Мостовой не руководил ни одной из команд.

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В статье: Руслан Мостовой Прикарпатье (Ивано-Франковск)
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Источник:
Meta Ratings

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