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Волынь – Прикарпатье 2:1. Безумный камбек Волыни и несчастье Барчука
Зняток із ТК Футбол
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Первая лига, 20 тур
26.11.2021, 17:30
Город Луцк, стадион Авангард
Арбитр в поле – Артем Михайлюк (Киев)
Волынь (Луцк) – Прикарпатье (Ивано-Франковск) 2:1
Голы: Богдан Кобзар (86), Андрей Ляшенко (90+2) – Василий Француз (53)
Незабитый пенальти: Роман Барчук (75)
Волынь: 42 Недилько Виталий, 6 Войтиховский Максим, 45 Сасовский Максим, 61 Чернов Александр (18 Миронюк Николай, 87), 93 Цюпа Иван, 23 Кучеренко Александр, 16 Рябов Артур, 8 Чепелюк Александр (17 Кобзар Богдан, 62), 98 Андрей, 88 Хагназари Сиаваш (10 Сад Валерий, 76), 5 Кристин Станислав (4 Мороз Владислав, 66)
Запасные: 71 Коркодим Арсений, 1 Крынский Владимир, 19 Теслюк Денис, 9 Богомаз Назарий, 11 Кристин Владислав, 24 Янчук Дмитрий, 77 Квасов Ярослав, 25 Вадим Ольхович
Главный тренер – Альберт Шахов
Прикарпатье: 24 Пицан Иван, 3 Француз Василий, 5 Лень Олег, 4 Пастух Иван, 12 Секач Николай, 15 Воробчак Назарий, 17 Семотюк Владислав, 7 Кузьмин Роман (77 Дитко Роман, 83), 21 Сондей Иван, 14 Цюцюра Василий, Барчук Роман (99 Горбаченко Владислав, 88)
Запасные: 1 Сердюк Роман, 6 Рудюк Владимир, 10 Хома Андрей, 2 Мащенко Даниил, 34 Геник Василий, 8 Толочко Роман, 44 Пархуць Виталий
Главный тренер – Олег Рипан
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