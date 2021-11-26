  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Волынь – Прикарпатье 2:1. Безумный камбек Волыни и несчастье Барчука
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Волынь – Прикарпатье 2:1. Безумный камбек Волыни и несчастье Барчука

Первая лига
(1 голосов)
Волынь – Прикарпатье 2:1. Безумный камбек Волыни и несчастье Барчука

Зняток із ТК Футбол

Тарас Вархоляк Автор UA-Футбол
Новина українською

Ожидайте отчета о матче

Первая лига, 20 тур

26.11.2021, 17:30

Город Луцк, стадион Авангард

Арбитр в поле – Артем Михайлюк (Киев)

Волынь (Луцк) – Прикарпатье (Ивано-Франковск) 2:1

Голы: Богдан Кобзар (86), Андрей Ляшенко (90+2) – Василий Француз (53)

Незабитый пенальти: Роман Барчук (75)

Волынь: 42 Недилько Виталий, 6 Войтиховский Максим, 45 Сасовский Максим, 61 Чернов Александр (18 Миронюк Николай, 87), 93 Цюпа Иван, 23 Кучеренко Александр, 16 Рябов Артур, 8 Чепелюк Александр (17 Кобзар Богдан, 62), 98 Андрей, 88 Хагназари Сиаваш (10 Сад Валерий, 76), 5 Кристин Станислав (4 Мороз Владислав, 66)

Запасные: 71 Коркодим Арсений, 1 Крынский Владимир, 19 Теслюк Денис, 9 Богомаз Назарий, 11 Кристин Владислав, 24 Янчук Дмитрий, 77 Квасов Ярослав, 25 Вадим Ольхович

Главный тренер – Альберт Шахов

Прикарпатье: 24 Пицан Иван, 3 Француз Василий, 5 Лень Олег, 4 Пастух Иван, 12 Секач Николай, 15 Воробчак Назарий, 17 Семотюк Владислав, 7 Кузьмин Роман (77 Дитко Роман, 83), 21 Сондей Иван, 14 Цюцюра Василий, Барчук Роман (99 Горбаченко Владислав, 88)

Запасные: 1 Сердюк Роман, 6 Рудюк Владимир, 10 Хома Андрей, 2 Мащенко Даниил, 34 Геник Василий, 8 Толочко Роман, 44 Пархуць Виталий

Главный тренер – Олег Рипан

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Волынь (Луцк) Первая лига Андрей Ляшенко Роман Барчук Василий Француз Богдан Кобзар
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...