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Нива – Кремень 4:2. Дубль Сергея Кисленко и первый за годы матч, где тернополяне столько забивают
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Первая лига, 20 тур
27.11.2021, 13:15
Город Львов, стадион СКИФ
Арбитр в поле – Александр Афанасьев (Харьков)
Нива (Тернополь) – Кремень (Кременчуг) 4:2
Голы: Андрей Ризнык (24), Сергей Кисленко (37, 44), Руслан Дедух (75) – Евгений Мурашов (32), Денис Галата (67)
Предупреждения: Андрей Ризнык (45+3), Тарас Мороз (51), Семен Вовченко (58) – Артем Товкач (36), Виталий Бойко (63)
Нива: 1 Механив Максим, 5 Хруставка Олег, 4 Зинь Андрей, 21 Вовченко Семен, 50 Дворовенко Владислав (2 Скакун Андрей), 15 Мороз Тарас, 23 Бычек Константин (8 Дедух Руслан, 51), 24 Козак Богдан (88 Процив Максим, 72), 99 Малащук Андрей (7 Семенина Игорь, 63), 10 Ризнык Андрей (18 Кобеля Александр, 87), 9 Кисленко Сергей.
Запасные: 71 Жупанский Виталий, 33 Демчук Максим, 44 Стельмащук Максим, 77 Мамешев Магомед, 17 Волохатый Роман, 65 Васька Артем.
Главный тренер – Андрей Купцов
Кремень: 69 Ермолов Даниил, 88 Ализаде Тугай, 14 Сидоренко Даниил, 26 Ульянов Анатолий, 35 Товкач Артем, 24 Сидоренко Владислав, 97 Сейтхалилов Сулейман, 18 Бойко Виталий (19 Молько Владислав, 66), 7 Мурашов Евгений (9 Навроцкий Максим, 75), 20 Галата Денис.
Запасные: 71 Третьяк Александр
Исполняющий обязанности главного тренера – Роман Локтионов
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