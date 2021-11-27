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Полесье – Подолье 1:2. Голом Цыбульника на 90+4 команда Костышина вырывает победу
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Первая лига, 20 тур
27.11.2021, 14:15
Город Житомир, стадион "Полесье"
Арбитр в поле – Александр Шандор (Львов)
Полесье (Житомир) – Подолье (Хмельницкий) 1:2
Голы: Станислав Мораренко (42), Александр Цыбульник (90+4) – Василий Грицук (60 – пенальти)
Полесье: 1 Махарадзе Заури, 59 Козак Артем, 5 Нестеров Андрей, 4 Гитченко Андрей, 17 Сахневич Андрей, 6 Бабенко Руслан, 11 Шаповал Владислав, 7 Чайковский Игорь, 22 Грицук Василий, 19 Шастал Дмитрий, 9 Морозко Евгений
Запасные: 13 Яшков Антон, 8 Огиря Владислав, 36 Терехов Артем, 10 Оринчак Богдан, 99 Андрущенко Максим, 16 Глагола Александр, 26 Коломоец Юрий, 12 Акубардия Бадри, 3 Швец Сергей, 78 Чередниченко Илья
Главный тренер – Юрий Калитвинцев
Подолье: 23 Кучеренко Евгений, 7 Морговский Ян, 14 Воловик Александр, 32 Пернацкий Александр, 22 Корохов Евгений, 15 Цыбульник Александр, 49 Каверин Виталий, 2 Прихна Дмитрий, 33 Веремиенко Олег, 70 Мораренко Стани.
Запасные: 35 Шухман Богдан, 44 Матвеенко Эдуард, 19 Островский Денис, 11 Коваль Станислав, 9 Волынец Даниил, 21 Ващишин Артур, 20 Панасенков Артем, 29 Жикол Дмитрий, 17 Савошко Владимир, 18 Карпенко Игорь
Главный тренер – Виталий Костышин
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