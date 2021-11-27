Полесье – Подолье 1:2. Голом Цыбульника на 90+4 команда Костышина вырывает победу

Когда уже украинские судьи научаться правильно интерпретировать некоторые моменты. На 41-й минуте матча Шандор должен был удалять вратаря хозяев. У вратаря даже не было намерения сыграть в мяч, он грубо дал по ногам футболисту Подолья, когда тот прокинул мяч и выходил на пустые ворота. Если бы это было в штрафной, то да пенальти и жёлтая, но момент произошёл возле штрафной-это 100% красная.