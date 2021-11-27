  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Полесье – Подолье 1:2. Голом Цыбульника на 90+4 команда Костышина вырывает победу
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Полесье – Подолье 1:2. Голом Цыбульника на 90+4 команда Костышина вырывает победу

Первая лига
Обновлено
(2 голосов)
Полесье – Подолье 1:2. Голом Цыбульника на 90+4 команда Костышина вырывает победу

Зняток із трансляції ТК Футбол

Тарас Вархоляк Автор UA-Футбол
Новина українською

Ожидайте отчет о матче

Первая лига, 20 тур

27.11.2021, 14:15

Город Житомир, стадион "Полесье"

Арбитр в поле – Александр Шандор (Львов)

Полесье (Житомир) – Подолье (Хмельницкий) 1:2

Голы: Станислав Мораренко (42), Александр Цыбульник (90+4) – Василий Грицук (60 – пенальти)

Полесье: 1 Махарадзе Заури, 59 Козак Артем, 5 Нестеров Андрей, 4 Гитченко Андрей, 17 Сахневич Андрей, 6 Бабенко Руслан, 11 Шаповал Владислав, 7 Чайковский Игорь, 22 Грицук Василий, 19 Шастал Дмитрий, 9 Морозко Евгений

Запасные: 13 Яшков Антон, 8 Огиря Владислав, 36 Терехов Артем, 10 Оринчак Богдан, 99 Андрущенко Максим, 16 Глагола Александр, 26 Коломоец Юрий, 12 Акубардия Бадри, 3 Швец Сергей, 78 Чередниченко Илья

Главный тренер – Юрий Калитвинцев

Подолье: 23 Кучеренко Евгений, 7 Морговский Ян, 14 Воловик Александр, 32 Пернацкий Александр, 22 Корохов Евгений, 15 Цыбульник Александр, 49 Каверин Виталий, 2 Прихна Дмитрий, 33 Веремиенко Олег, 70 Мораренко Стани.

Запасные: 35 Шухман Богдан, 44 Матвеенко Эдуард, 19 Островский Денис, 11 Коваль Станислав, 9 Волынец Даниил, 21 Ващишин Артур, 20 Панасенков Артем, 29 Жикол Дмитрий, 17 Савошко Владимир, 18 Карпенко Игорь

Главный тренер – Виталий Костышин

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Первая лига Василий Грицук Подолье (Хмельницкий) Полесье (Житомир) Станислав Мораренко
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
хмельничанин (Хмельницкий)
27.11.2021 в 18:25
Когда уже украинские судьи научаться правильно интерпретировать некоторые моменты. На 41-й минуте матча Шандор должен был удалять вратаря хозяев. У вратаря даже не было намерения сыграть в мяч, он грубо дал по ногам футболисту Подолья, когда тот прокинул мяч и выходил на пустые ворота. Если бы это было в штрафной, то да пенальти и жёлтая, но момент произошёл возле штрафной-это 100% красная.
Ответить
0
0
Запорізьке Торпедо (zp)
27.11.2021 в 17:58
Калитве уже давно пора на выход
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...