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Не бит, не крашен. Олимпик продает клубный автобус "В связи с закрытием футбольного клуба"
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olimpik.com.ua
Донецкий "Олимпик" выставил на продажу клубный автобус марки Volvo. Объявление появилось на сервисе "AutoRia".
"Продам клубный автобус в идеальном состоянии. Пройдено полное ТО. Продаётся в связи с закрытием футбольного клуба. Автобус LUX класса сделан по спецзаказу для футбольной команды. 32 посадочных места. Подойдёт для междугородних перевозок спортивных команд, а так же можно использовать как туристический автобус LUX класса", - указано в объявлении.
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Источник:Сайт "АвтоРиа"
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Комментарии (3)
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genpet (Николаев)
28.11.2021 в 13:06
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леонид Угринович
28.11.2021 в 13:19
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Русланбай (Рівне)
28.11.2021 в 13:01
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