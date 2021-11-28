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Не бит, не крашен. Олимпик продает клубный автобус "В связи с закрытием футбольного клуба"

Первая лига
(1 голосов)

Хорошая техника

Не бит, не крашен. Олимпик продает клубный автобус "В связи с закрытием футбольного клуба"

olimpik.com.ua

Новина українською

Донецкий "Олимпик" выставил на продажу клубный автобус марки Volvo. Объявление появилось на сервисе "AutoRia".

"Продам клубный автобус в идеальном состоянии. Пройдено полное ТО. Продаётся в связи с закрытием футбольного клуба. Автобус LUX класса сделан по спецзаказу для футбольной команды. 32 посадочных места. Подойдёт для междугородних перевозок спортивных команд, а так же можно использовать как туристический автобус LUX класса", - указано в объявлении.

Не бит, не крашен. Олимпик продает клубный автобус "В связи с закрытием футбольного клуба" - изображение 1

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В статье: Первая лига Олимпик (Донецк)
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Источник:
Сайт "АвтоРиа"

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Комментарии (3)
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genpet (Николаев)
28.11.2021 в 13:06
Вот так то. Появились шальные деньги, появился футбольный клуб. Кончились деньги, клуб исчез. Разве так должно быть?
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леонид Угринович
28.11.2021 в 13:19
К сожалению так есть и так будет не только на Украине. Во всем мире в футбол играют деньги.
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Русланбай (Рівне)
28.11.2021 в 13:01
Всі клуби упл. ВСІ !!! Це дуже- дуже дорога іграшка своїх власників. ВСІ !!! Апсолютно зьиткові. Така участь чекає на ВСІ наші клуби, коли дятькі аба награються ,або збанкротують, або просто помруть.
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