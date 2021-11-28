Не бит, не крашен. Олимпик продает клубный автобус "В связи с закрытием футбольного клуба"

Донецкий "Олимпик" выставил на продажу клубный автобус марки Volvo. Объявление появилось на сервисе "AutoRia".

"Продам клубный автобус в идеальном состоянии. Пройдено полное ТО. Продаётся в связи с закрытием футбольного клуба. Автобус LUX класса сделан по спецзаказу для футбольной команды. 32 посадочных места. Подойдёт для междугородних перевозок спортивных команд, а так же можно использовать как туристический автобус LUX класса", - указано в объявлении.