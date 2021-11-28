ВПК-Агро – Ужгород 1:1. Дебютный гол бразильца и спасительный - от Гайдучика

Обе команды являются "жителями" нижней части турнирной таблицы. "Ужгород" и вообще почти во всю осеннюю часть чемпионата забронировал за собой последнее место. Но Богдан Блавацкий выполнил обязательство перед руководством клуба и вытащил ребят из дна. Свидетельством стала и эта встреча.

Вспомните, как "Ужгород" играл с "ВПК-Агро" в предыдущей встрече команд – проиграл 1:3, и это была окончательная оценка этой команде. Сейчас пусть подопечные Блавацкого не в силах играть первым номером, но результат берут. Это факт.

В последней "осенней" игре на ужасном газоне стадиона "Метеор" "ВПК-Агро" привычно играл с позиции силы, свой момент после подачи с углового от Дмитрия Лепы реализовал ударом головой с линии вратарской бразилец Даниэль Де Жезус. За него можно порадоваться, потому что в начале сезона только выходил на замену, а сейчас легионер является полноценной боевой единицей в команде Александра Грицая – 1:0.

Хотя "Ужгород" тут же отвечал ударами Пиняшко, однажды даже в ближнюю штангу, почему-то казалось, что "ВПК-Агро" сможет забить второй гол и одержит уверенную победу.

Такое могло пройти с "Ужгородом" в начале сезона, но не сейчас. Во втором тайме команда начала больше играть первым номером и добилась своего атаками через правый фланг. Савошко удачно открылся за спиной соперника и получил своевременный пас, выполнил прострел, а на него в касание отозвался Николай Гайдчик – 1:1.

"ВПК-Агро" продолжал создавать моменты, "Ужгород" огрызался, однако в конце концов сел в оборону и просто дождался завершения матча.

Первая лига, 20 тур

28.11.2021, 14:15

Город Днепр, стадион "Метеор"

Арбитр в поле – Олег Когут (Тернополь)

ВПК-Агро (Шевченковка) – Ужгород 1:1

Голы: Даниэль Де Жезус (27) – Николай Гайдучик (56)

Предупреждения: Акаки Хубутия (90) – Дмитрий Сартина (45), Виктор Ряшко (54), Владимир Савошко (61), Владислав Шкиндер (86)

ВПК-Агро: 71 Бабичин Виктор, 29 Палюх Сергей, 28 Хубутия Акаки, ​​27 Сухар Тимофей, 5 Шевченко Евгений, 19 Косовский Сергей 6 Де Жезус Насименто Даниэль Жунио (13 Коберидзе Лука, 65), 29 Лепа Дмитрий (10 Литвиненко Иван, 76), 77 Наполов Сергей (70 Дудик Артем, 60), 8 Будняк Иван, 9 Кулиш Станислав (7 Яровенко Александр, 73).

Запасные: 35 Махновский Константин, 88 Зозуля Дмитрий, 11 Колесник Даниил, 4 Тарадуда Денис, 25 Шевченко Дмитрий.

Главный тренер – Александр Грицай

Ужгород: 25 Готра Михаил, 21 Савошко Александр, 3 Допілка Олег, 69 Сартина Дмитрий, 27 Чушенко Владислав, 4 Аксенов Александр (23 Шкиндер Владислав, 62), 7 Ряшко Виктор, 8 Дуран Владимир (17 Корнев Илья, 46), 77 Машталир Сергей (11 Мердеев Вадим, 83), 20 Пиняшко Василий, 9 Гайдучик Николай (30 Александр Кобеляш, 94).

Запасные: 1 Ющишин Вадим, 12 Славик Юрий, 13 Федак Стефан, 10 Тищук Павел.

Исполняющий обязанности главного тренера – Богдан Блавацкий