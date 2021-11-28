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Кривбасс – Агробизнес 1:1. "Мельники" Чижевского лишают победы команду Бабича

Первая лига
(1 голосов)
Кривбасс – Агробизнес 1:1. "Мельники" Чижевского лишают победы команду Бабича

Зняток із трансляції ТК Футбол

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Первая лига, 20 тур

28.11.2021, 15:30

Город Кривой Рог, стадион "Горняк"

Арбитр в поле – Максим Козыряцкий (Запорожье)

Кривбасс (Кривой Рог) – Агробизнес (Волочиск) 1:1

Голы: Вагнер Гонсалвез (52) – Виталий Груша (41)

Удаление: Сергей Петров (90+7 – Агробизнес)

Кривбасс: 23 Богдан Сарнавский, 3 Владимир Заименко, 8 Игорь Яровой, 9 Алексей Хобленко, 16 Кристиан Илич (39 Денис Васин, 90+3), 22 Андрей Мостовой, 27 Роман Дебелко, 30 Вагнер Гонсалвез (2 Вячеслав Рябов, 7), 45 Артем Щедрый (99 Милян Говедарица, 88), 50 Дмитрий Семенов, 73 Денис Балан

Запасные: 41 Роман Лепка, 4 Артем Гордиенко, 5 Александр Пятов, 11 Никита Татарков, 18 Александр Горват, 20 Дмитрий Фатеев, 24 Зураб Гигашвили

Главный тренер – Александр Бабич

Агробизнес: 30 Олег Мозиль, 11 Олег Синица (22 Игорь Нагорный, 79), 17 Игорь Курило, 3 Даниил Карась, 14 Артур Думанюк, 8 Назар Вербный (80 Сергей Семенюк, 78), 10 Дмитрий Юхимович, 18 Иван Когут, 1 Черненко (20 Вадим Гудзинский, 90+6), 21 Игорь Бойчук, 25 Виталий Груша (77 Сергей Петров, 64)

Запасные: 1 Антон Задерейко, 31 Андрей Артим, 16 Богдан Семенец

Главный тренер – Александр Чижевский

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В статье: Первая лига Кривбасс (Кривой Рог) Агробизнес (Волочиск)
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Комментарии (1)
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Барселиниус (землянин)
28.11.2021 в 18:04
Л0хи конкретные блъ... Кривбасс не ищет лёгких путей. Победив в трёх последних домашних играх перед НГ, Кривбасс практически мог бы обеспечить себе выход в УПЛ. Ну, а теперь пусть бодаются весной, дебилы блъ.. А ведь могли и проиграть... Таки Бабич физрук. Физрук, которому просто везло.. Вот будет смешно, если в конце сезона Кривбассу не хватит этих двух очков, шоб напрямую выйти в УПЛ, и в итоге пропустят вперёд Оболонь.
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