Кривбасс – Агробизнес 1:1. "Мельники" Чижевского лишают победы команду Бабича

Л0хи конкретные блъ... Кривбасс не ищет лёгких путей. Победив в трёх последних домашних играх перед НГ, Кривбасс практически мог бы обеспечить себе выход в УПЛ. Ну, а теперь пусть бодаются весной, дебилы блъ.. А ведь могли и проиграть... Таки Бабич физрук. Физрук, которому просто везло.. Вот будет смешно, если в конце сезона Кривбассу не хватит этих двух очков, шоб напрямую выйти в УПЛ, и в итоге пропустят вперёд Оболонь.