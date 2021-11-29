Последний осенне-зимний тур Первой лиги. Топ-поединки четвертого дня

Сегодня – четвертый и последний день 20 тура в Первой лиге. Он примечателен тем, что является последним в 2021 году.

Следующий состоится ориентировочно …19 марта 2022 года. Профессиональная футбольная лига еще будет определяться. Остаются, правда, несколько перенесенных матчей. Их при наличии договоренности сыграют еще до конца этого года.

Сегодня играют 2 последних календарных поединка 2021 года. Первый из них можно посмотреть на YouTube канале "Первая лига", второй – на телеканале Футбол 3.

13:15 Краматорск – Альянс (Липовая Долина)

"Альянс" уже дважды в этом сезоне побеждал "Краматорск" – однажды в Кубке (2:1), другой раз – в чемпионате (1:0). Тогда команда из Липовой Долины была на ходу, выигрывала поединок за поединком. Сейчас она нестабильна, хотя, к примеру, принципиального соперника в турнирной таблице, "Оболонь", сумели обыграть да еще и в меньшинстве.

На две команды есть три дисквалификационные потери. У хозяев не сыграют Артем Козлов и Павел Шушко, а у Липовой Долины – один из лидеров команды Вячеслав Поднебенной.

17:30 Оболонь (Киев) – Металлист (Харьков)

Эту неделю команды провели по-разному, но с одной целью – "тимбилдинг". Харьковчане устроили встречу с болельщиками и кроме традиционного на таких встречах Руслана Фомина отправили еще и колумбийского легионера-вингера Брайана Риаскоса, недавно устроившего скандал из-за своей замены. "Оболонь" в рамках разминки футболистов убирала свой стадион от первого снега в Киеве.

У "Металлиста" продолжается впечатляющая серия из 5 побед подряд и что главное – без пропущенного гола! Оболонь не проигрывает 2 поединка, столько же не пропускает. Интересно, что буквально 25 ноября День рождения отметил главный тренер "пивоваров" Валерий Иващенко. Поэтому будет дополнительный мотивационный фактор – поздравить наставника. И как раз у киевлян дисквалификационная потеря – поединок пропустит центральный защитник Олег Бородай.