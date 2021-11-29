Стало известно, где Кривбасс проведет зимние сборы

Главный тренер криворожского "Кривбасса" Александр Бабич рассказал о планах команды на межсезонье.

"Что касается сборов, то по плану у нас их три. Первый сбор, фундаментальный, мы проведем в Украине.

После этого два сбора будут в Турции, где мы уже качественно поработаем с мячом, проведем хорошие спарринги и будем наигрывать разные схемы и составы, - цитирует Бабича официальный сайт криворожского клуба.