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Стало известно, где Кривбасс проведет зимние сборы

Первая лига
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Криворожцы разделят подготовку ко второму кругу сезона на три части

Стало известно, где Кривбасс проведет зимние сборы

Фото: ФК Кривбасс

Новина українською

Главный тренер криворожского "Кривбасса" Александр Бабич рассказал о планах команды на межсезонье.

"Что касается сборов, то по плану у нас их три. Первый сбор, фундаментальный, мы проведем в Украине.

После этого два сбора будут в Турции, где мы уже качественно поработаем с мячом, проведем хорошие спарринги и будем наигрывать разные схемы и составы, - цитирует Бабича официальный сайт криворожского клуба.

Напомним, что матч "Кривбасса" с "Агробизнесом" (1:1) стал заключительным для команды в первой части сезона Первой лиги. После этой игры криворожцы уходят на паузу и вернутся из неё уже в марте.

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В статье: Кривбасс (Кривой Рог) Александр Бабич
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Источник:
ФК Кривбасс

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