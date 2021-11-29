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Стало известно, где Кривбасс проведет зимние сборы
Криворожцы разделят подготовку ко второму кругу сезона на три части
Фото: ФК Кривбасс
Главный тренер криворожского "Кривбасса" Александр Бабич рассказал о планах команды на межсезонье.
"Что касается сборов, то по плану у нас их три. Первый сбор, фундаментальный, мы проведем в Украине.
После этого два сбора будут в Турции, где мы уже качественно поработаем с мячом, проведем хорошие спарринги и будем наигрывать разные схемы и составы, - цитирует Бабича официальный сайт криворожского клуба.
Напомним, что матч "Кривбасса" с "Агробизнесом" (1:1) стал заключительным для команды в первой части сезона Первой лиги. После этой игры криворожцы уходят на паузу и вернутся из неё уже в марте.
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