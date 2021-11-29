Кривбасс попытается выкупить двух игроков Днепра-1

29 ноября футболисты "Кривбасса" ушли в отпуск. По информации Meta-ratings.com.ua, во время зимнего перерыва клуб собирается усилиться тремя новичками, есть заинтересованность во фланговом защитнике и опорном полузащитнике.

Также криворожцы хотят воспользоваться опцией выкупа заложенной в арендных соглашениях Алексея Хобленко и бразильского легионера Вагнера, принадлежащих "Днепру-1".

Напомним, что "Кривбасс" занимает второе место в Первой лиге, набрав 42 очка.