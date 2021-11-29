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Кривбасс попытается выкупить двух игроков Днепра-1
Криворожский клуб хочет усилить команду
Фото: ФК Кривбасс / Автор неизвестен
29 ноября футболисты "Кривбасса" ушли в отпуск. По информации Meta-ratings.com.ua, во время зимнего перерыва клуб собирается усилиться тремя новичками, есть заинтересованность во фланговом защитнике и опорном полузащитнике.
Также криворожцы хотят воспользоваться опцией выкупа заложенной в арендных соглашениях Алексея Хобленко и бразильского легионера Вагнера, принадлежащих "Днепру-1".
Напомним, что "Кривбасс" занимает второе место в Первой лиге, набрав 42 очка.
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