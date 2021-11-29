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Стало известно, по какой цене Олимпик продает автобусы

Первая лига
(1 голосов)

Технику выставили на продажу бывшие владельцы клуба

Стало известно, по какой цене Олимпик продает автобусы

Новина українською

Экс-владельцы донецкого "Олимпика", который в начале сезона был передан в управление другим инвесторам, выставил на продажу автобусы, которыми пользовался клуб, выступая в УПЛ.

Речь идёт о двух автобусах, которыми пользовались игроки основного и молодежного состава - VOLVO B9R Sunsundegui 2012 года выпуска, рассчитанного на 32 посадочных места (цена - 110 тысяч евро) и MAN Cobra 2007 года выпуска на 35 мест – (50 тысяч долларов).

Напомним, что в этом сезоне "Олимпик" выступает в Первой лиге, но никакого отношения к прежним владельцам ФК не имеет.

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В статье: Олимпик (Донецк)
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Комментарии (2)
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rubizhansky (Восточная Слобожанщи)
29.11.2021 в 19:30
То-есть клуб не расформировуют, а просто Гельзин продаёт автобус?
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Olegyurchak (Хмельницький )
29.11.2021 в 19:05
Не знаю як там з мільйоном троянд але прокремлівських виродків не меньше.
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