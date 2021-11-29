Стало известно, по какой цене Олимпик продает автобусы

Экс-владельцы донецкого "Олимпика", который в начале сезона был передан в управление другим инвесторам, выставил на продажу автобусы , которыми пользовался клуб, выступая в УПЛ.

Речь идёт о двух автобусах, которыми пользовались игроки основного и молодежного состава - VOLVO B9R Sunsundegui 2012 года выпуска, рассчитанного на 32 посадочных места (цена - 110 тысяч евро) и MAN Cobra 2007 года выпуска на 35 мест – (50 тысяч долларов).

Напомним, что в этом сезоне "Олимпик" выступает в Первой лиге, но никакого отношения к прежним владельцам ФК не имеет.