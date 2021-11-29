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Оболонь – Металлист 1:2. Матч уровня Премьер-лиги

Первая лига
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(1 голосов)

Обе команды могут ее пополнить

Оболонь – Металлист 1:2. Матч уровня Премьер-лиги

Зняток із трансляції ТК Футбол

Тарас Вархоляк Автор UA-Футбол
Новина українською

"Металлист" очень долго искал команду, которая сможет оказать ему эффективное сопротивление и играть на равных. Это было отчасти "Полесье". Но только в небольшой степени. "Агробизнес" победил харьковчан, притом весь матч защищался. То же и с "Горняком-Спортом" (1:1). "Кривбасс"? Ну, вы сами видели, в какой "ямайке" (0:5) он оказался.

Первая лига для "Металлиста" превратилась в базар, где он, как философ Диоген, ходил с фонарем и искал "человека". Таким «человеком» по итогу всей осенней части сезона стала именно "Оболонь". Предыдущий поединок 0:3 не был показательным, потому что это была эпоха "тепличности" для харьковчан, в такой ситуации трудно понять, насколько прочна команда. Все изменило огласка – спасительная штука далеко не только в футболе, но и во всем украинском обществе.

Но сейчас важно другое: "Оболонь" на волне подъема после двух подряд побед и недавнего Дня рождения наставника Валерия Иващенко стала играть очень агрессивно в атаке. Неожиданно для "Металлиста". Перехват от Алексея Лобова и впоследствии его хороший удар со штрафного стали свидетельством этого. Как и несправедливо зафиксированный офсайд (ужасная ошибка бокового арбитра!) в атаке киевлян. Немного не хватило Олегу Слободяну, чтобы закончить хорошую подачу голом. Но вот главная проблема – гола не случилось.

Наверное, мало отрабатывали эти атаки на тренировках. "Металлист" отличился с классической подачи Балули и качественного удара головой от Матеуса Пейшото - 0:1.

"Оболонь" ответила попаданием в поперечину, двусмысленным моментом с шансом на пенальти за нарушение со стороны защитника Пороха. И пропустила второй раз, на этот раз в результате контрвыпада. Брайан Риаскос с полуфланга отдал передачу на Евгения Банаду, а тот запер в касание в ближний угол – 0:2.

"Пивовары" не прекращали атаковать даже после того, как начались добавленные минуты. Красиво пробил Игорь Мединский – кипер Рыбка едва справился. Апогеем стал гол престижа от "Оболони": подача углового и после удара Безуглого злой голкипер Рыбка применил отмашку (почему-то арбитр на это не отреагировал) – 1:2.

"Металлист" прекращает свою серию без пропущенных голов, но продолжает победную – так и завершается летне-осенняя часть сезона 2021/22 в Первой лиге.

Первая лига, 20 тур

29.11.2021, 17:30

Город Киев, "Оболонь-Арена"

Арбитр в поле – Ярослав Козык (Мукачево)

Оболонь (Киев) – Металлист (Харьков) 1:2

Голы: Никита Безуглый (90+3) – Виейра Кампос Пейшото (68), Евгений Банада (86)

Оболонь: 72 Василий Литвиненко, 9 Александр Осман, 16 Павел Лукьянчук, 3 Никита Безуглый, 4 Алексей Майданевич (2 Никита Глошардин, 82), 11 Иван Матяж (6 Юрий Мате, 73), 55 Алексей Лобов, 13 Игорь Медынский, 10 Олег Слободян, 17 Сергей Суханов (24 Егор Прокопенко, 61), 9 Александр Батальский (21 Алексей Щебетун, 74)

Запасные: 1 Назар Федоривский, 7 Артур Мурза, 99 Дмитрий Олейник, 88 Максим Покотилюк

Главный тренер – Валерий Иващенко

Металлист: 23 Александр Рыбка, 31 Богдан Порох, 17 Егор Демченко (44 Евгений Банада, 60), 20 Сергей Горбунов, 2 Александр Мизюк (29 Вячеслав Танковский, 72), 47 Юрий Романюк, 34 Владимир Танчик (12 Евгений Подлепен 83), 10 Фарес Балули (30 Кадим Гаррис, 74), 5 Эдуард Сарапий, 11 Виейра Кампос Пейшото (98 Маилтон, 79), 94 Брайан Риаскос

Запасные: 1 Даниил Каневцев, 86 Руслан Фомин, 24 Виталий Федоров

Главный тренер – Александр Кучер

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В статье: Первая лига Оболонь (Киев) Евгений Банада Металлист (Харьков) Матеус Пейшото
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Комментарии (11)
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Volder (Ков)
29.11.2021 в 20:38
Жалко терять очки с такими командами, если уже бороться за выход в Упл то таких нужно обыгрывать, а так на каникулы с поражением
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+3
-3
PlisMarkiz (Немышлянский)
29.11.2021 в 21:00
Да, действительно, соперник у Оболони сегодня был проходной, должны были на "одной ноге" побеждать.... Видимо недооценили соперника...
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+4
0
KadimXa (Харьков)
29.11.2021 в 21:16
Да соперник был слабый,всего 17 очей разницы, за 20 туров.
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+1
0
Savatan (Харьков)
29.11.2021 в 20:25
Тяжело было настроиться на последний матч,но молодцы что победили.Теперь с хорошим настроением уходим в отпуск.Всех с победой Металлиста!
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+8
-2
avatar
Барселиниус (землянин)
29.11.2021 в 21:19
Мои поздравления! Вы уже на 99,9% в УПЛ. Нашим же баранам ещё предстоит весной нещадно бодаться с Оболонью и Альянсом за 2 место. Вы бы это... вы бы нас не сильно в Харькове... ну того.. Давайте жить дружно... и раскатаем ничейку. Харьков + Кривой Рог =
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0
0
metall5291 (Kharkiv)
29.11.2021 в 20:18
Металлист победил заслуженно и по игре. Но грубости было очень много, особенно со стороны Оболони.
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+7
-3
Savatan (Харьков)
29.11.2021 в 20:28
Извиняюсь,хотел поставить +1,получилось случайно -1.Пишу с телефона,поэтому иногда бывает такое...
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+3
-2
metall5291 (Kharkiv)
29.11.2021 в 20:57
Не стоит извинений. Спасибо.
+2
-1
PlisMarkiz (Немышлянский)
29.11.2021 в 20:06
Металлист играл без всякого желания. По действиям футболистов было видно, что они уже всеми мыслями в отпуске в тёплых странах. Во втором тайме повезло забить. Оболони повезло меньше, но они очень достойно смотрелись
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+7
0
vwv (Харьков)
29.11.2021 в 21:10
да, уже в отпуске были.
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+1
0
PlisMarkiz (Немышлянский)
29.11.2021 в 21:24
Теперь ждём качественных трансферов с прицелом на УПЛ.
0
-1


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