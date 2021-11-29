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Оболонь – Металлист 1:2. Матч уровня Премьер-лиги
Обе команды могут ее пополнить
Зняток із трансляції ТК Футбол
"Металлист" очень долго искал команду, которая сможет оказать ему эффективное сопротивление и играть на равных. Это было отчасти "Полесье". Но только в небольшой степени. "Агробизнес" победил харьковчан, притом весь матч защищался. То же и с "Горняком-Спортом" (1:1). "Кривбасс"? Ну, вы сами видели, в какой "ямайке" (0:5) он оказался.
Первая лига для "Металлиста" превратилась в базар, где он, как философ Диоген, ходил с фонарем и искал "человека". Таким «человеком» по итогу всей осенней части сезона стала именно "Оболонь". Предыдущий поединок 0:3 не был показательным, потому что это была эпоха "тепличности" для харьковчан, в такой ситуации трудно понять, насколько прочна команда. Все изменило огласка – спасительная штука далеко не только в футболе, но и во всем украинском обществе.
Но сейчас важно другое: "Оболонь" на волне подъема после двух подряд побед и недавнего Дня рождения наставника Валерия Иващенко стала играть очень агрессивно в атаке. Неожиданно для "Металлиста". Перехват от Алексея Лобова и впоследствии его хороший удар со штрафного стали свидетельством этого. Как и несправедливо зафиксированный офсайд (ужасная ошибка бокового арбитра!) в атаке киевлян. Немного не хватило Олегу Слободяну, чтобы закончить хорошую подачу голом. Но вот главная проблема – гола не случилось.
Наверное, мало отрабатывали эти атаки на тренировках. "Металлист" отличился с классической подачи Балули и качественного удара головой от Матеуса Пейшото - 0:1.
"Оболонь" ответила попаданием в поперечину, двусмысленным моментом с шансом на пенальти за нарушение со стороны защитника Пороха. И пропустила второй раз, на этот раз в результате контрвыпада. Брайан Риаскос с полуфланга отдал передачу на Евгения Банаду, а тот запер в касание в ближний угол – 0:2.
"Пивовары" не прекращали атаковать даже после того, как начались добавленные минуты. Красиво пробил Игорь Мединский – кипер Рыбка едва справился. Апогеем стал гол престижа от "Оболони": подача углового и после удара Безуглого злой голкипер Рыбка применил отмашку (почему-то арбитр на это не отреагировал) – 1:2.
"Металлист" прекращает свою серию без пропущенных голов, но продолжает победную – так и завершается летне-осенняя часть сезона 2021/22 в Первой лиге.
Первая лига, 20 тур
29.11.2021, 17:30
Город Киев, "Оболонь-Арена"
Арбитр в поле – Ярослав Козык (Мукачево)
Оболонь (Киев) – Металлист (Харьков) 1:2
Голы: Никита Безуглый (90+3) – Виейра Кампос Пейшото (68), Евгений Банада (86)
Оболонь: 72 Василий Литвиненко, 9 Александр Осман, 16 Павел Лукьянчук, 3 Никита Безуглый, 4 Алексей Майданевич (2 Никита Глошардин, 82), 11 Иван Матяж (6 Юрий Мате, 73), 55 Алексей Лобов, 13 Игорь Медынский, 10 Олег Слободян, 17 Сергей Суханов (24 Егор Прокопенко, 61), 9 Александр Батальский (21 Алексей Щебетун, 74)
Запасные: 1 Назар Федоривский, 7 Артур Мурза, 99 Дмитрий Олейник, 88 Максим Покотилюк
Главный тренер – Валерий Иващенко
Металлист: 23 Александр Рыбка, 31 Богдан Порох, 17 Егор Демченко (44 Евгений Банада, 60), 20 Сергей Горбунов, 2 Александр Мизюк (29 Вячеслав Танковский, 72), 47 Юрий Романюк, 34 Владимир Танчик (12 Евгений Подлепен 83), 10 Фарес Балули (30 Кадим Гаррис, 74), 5 Эдуард Сарапий, 11 Виейра Кампос Пейшото (98 Маилтон, 79), 94 Брайан Риаскос
Запасные: 1 Даниил Каневцев, 86 Руслан Фомин, 24 Виталий Федоров
Главный тренер – Александр Кучер
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