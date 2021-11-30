Кучер: Конечно, Металлисту нужен перерыв. Было непростое полугодие

Главный тренер "Металлиста" Александр Кучер подвел итоги выездной победы над "Оболонью" (2:1) в рамках 20-тура Первой лиги.

— Команда добыла очередную победу, уверенно идет на первом месте. Насколько тяжелой была эта игра и насколько ребятам удалось выполнить поставленные вами задачи?

— Непростая игра получилась, было много борьбы. Команда соперника хорошо накрывала, бежала, навязывала борьбу, было много грубых фолов. Настраивали ребят, готовили к тому, чтобы они быстрее работали с мячом, открывались, получали, контролировали его, так как мы знали, что будет агрессивная игра. В первом тайме у "Оболони" получалось где-то накрывать нас, в перерыве мы переговорили, сделали на этом акцент, и в тайме номер два у нас получился контроль, мы выходили, разворачивали быстрые атаки и после них забивали мячи.

— То есть решающей во втором тайме стала скорость?

— Конечно, потому что принятие решений, передача мяча от партнера к партнеру, продвижение вперед — это сыграло большую роль. Если бы на месте перекатывали — то, наверное, не было бы быстрых голов. Поэтому мы продвигались вперед и поэтому забили хорошие мячи.

— Пейшото в вашей команде — настоящий бриаллиант, забивает едва ли не в каждом матче. Как вы можете охарактеризовать этого игрока? Насколько от него сейчас зависят успехи "Металлиста"?

— Наши успехи зависят от всей команды. У нас нет индивидуалистов, у нас есть коллектив. Да, у нас имеются индивидуально сильные исполнители, но из них состоит команда. Кто-то создает, кто-то забивает, так что мы все вместе работаем и идем к своей цели.

— Ваши замены были нацелены в первую очередь на удержание счета или на его увеличение?

— Мы всегда играем на победу, с любым соперником. И в дальнейшем, надеюсь, будем всегда стараться навязывать свою игру и, конечно же, играть только на победу. У нас был хороший соперник, но мы все равно настраивали ребят на тяжелую игру. Нам надо было добывать 3 очка, потому что последняя игра в этому году, мы хотели уйти в отпуск хорошим настроением и спокойно отдыхать.

— И напоследок подытожьте, пожалуйста, выступление команды в осенней части чемпионата. Что "Металлисту" удалось, а что, возможно, нужно улучшить? В каком направлении будете двигаться дальше?

— Конечно же, нам нужен перерыв. Ребята должны хорошо отдохнуть, восстановиться. У нас было непростое полугодие, много новых футболистов. Нам надо было привить игру, поставить всех ребят в один коллектив, мы это старались сделать. Нам нужны сборы для того, чтобы сыграться, чтобы взаимопонимание было на высочайшем уровне, и тогда нам будет легче играть. Когда много новых футболистов, очень тяжело строить игру. Когда они какой-то период времени, полгода находятся вместе — это уже совсем другой результат, - сказал Кучер.