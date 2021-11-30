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Последний акцент в 2021-м в Первой лиге. Оболонь – Металлист 1:2. Обзор матча, видео голов

Первая лига
(1 голосов)
Последний акцент в 2021-м в Первой лиге. Оболонь – Металлист 1:2. Обзор матча, видео голов

ФК Металіст

Новина українською

Это был последний матч календарного тура в 2021 году. В непростом поединке, где пришлось не только атаковать, но и защищаться, лидер Первой лиги, харьковский "Металлист", одержал победу над "Оболонью" на выезде.

По итогу этого поединка "Металлист" еще больше оторвался от занимающего второе место "Кривбасса", а "Оболонь" из-за поражения имеет одинаковое количество очков с "Альянсом" и делит 3-4 позиции.

Первая лига, 20 тур

29.11.2021, 17:30

Город Киев, "Оболонь-Арена"

Арбитр в поле – Ярослав Козык (Мукачево)

Оболонь (Киев) – Металлист (Харьков) 1:2

Голы: Никита Безуглый (90+3) – Виейра Кампос Пейшото (68), Евгений Банада (86)

Видеообзор матча

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В статье: Первая лига Оболонь (Киев) Металлист (Харьков) Матеус Пейшото
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