Последний акцент в 2021-м в Первой лиге. Оболонь – Металлист 1:2. Обзор матча, видео голов

Это был последний матч календарного тура в 2021 году. В непростом поединке, где пришлось не только атаковать, но и защищаться, лидер Первой лиги, харьковский "Металлист", одержал победу над "Оболонью" на выезде.

По итогу этого поединка "Металлист" еще больше оторвался от занимающего второе место "Кривбасса", а "Оболонь" из-за поражения имеет одинаковое количество очков с "Альянсом" и делит 3-4 позиции.

Первая лига, 20 тур

29.11.2021, 17:30

Город Киев, "Оболонь-Арена"

Арбитр в поле – Ярослав Козык (Мукачево)

Оболонь (Киев) – Металлист (Харьков) 1:2

Голы: Никита Безуглый (90+3) – Виейра Кампос Пейшото (68), Евгений Банада (86)

Видеообзор матча