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Последний акцент в 2021-м в Первой лиге. Оболонь – Металлист 1:2. Обзор матча, видео голов
ФК Металіст
Это был последний матч календарного тура в 2021 году. В непростом поединке, где пришлось не только атаковать, но и защищаться, лидер Первой лиги, харьковский "Металлист", одержал победу над "Оболонью" на выезде.
По итогу этого поединка "Металлист" еще больше оторвался от занимающего второе место "Кривбасса", а "Оболонь" из-за поражения имеет одинаковое количество очков с "Альянсом" и делит 3-4 позиции.
Первая лига, 20 тур
29.11.2021, 17:30
Город Киев, "Оболонь-Арена"
Арбитр в поле – Ярослав Козык (Мукачево)
Оболонь (Киев) – Металлист (Харьков) 1:2
Голы: Никита Безуглый (90+3) – Виейра Кампос Пейшото (68), Евгений Банада (86)
Видеообзор матча
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