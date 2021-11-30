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Тренер Оболони: Один мяч мы отыграли, но уровень игроков Металлиста выше

Первая лига
(1 голосов)

Валерий Иващенко рассказал о поражении от харьковской команды

Тренер Оболони: Один мяч мы отыграли, но уровень игроков Металлиста выше

Фото: ФК Металлист

Новина українською

Главный тренер "Оболони" Валерий Иващенко дал комментарий после поражения от "Металлиста" (1:2) в матче Первой лиги.

— Из чего сложился результат? В чем причина поражения?

— Я считаю, что игра в любом случае была хорошая, динамичная. Первый тайм мы провели хорошо, а во втором сыграл роль ряд ошибок. Скорее всего, в индивидуальном мастерстве, в отдельных эпизодах. Где-то мы не доиграли, где-то чуть потеряли концентрацию. В середине второго тайма чуть подсели к своей штрафной и, соответственно, пропустили мячи.

— За счет чего вы могли переиграть "Металлист", конечно, главного фаворита этого турнира?

— "Металлист" — хорошая команда, там играют квалифицированные футболисты, поэтому мы понимали, что будет тяжело. В индивидуальном плане они хороши. Где-то за счет агрессии, командных действий, давления, у нас было пару моментов. В любом случае, тяжело говорить. Что-то получилось, а что-то — нет.

Один мяч мы отыграли, забили, немного нам не хватило времени. Ребята старались, к ним никаких претензий нет, они выдержали ту установку, которую мы им давали. Но где-то, конечно, уровень игроков "Металлиста" выше, и за счет индивидуального мастерства харьковчане смогли забить нам два мяча.

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— С психологией у вашей команды все в порядке. При счете 0:2 вы не сдались, забили в компенсированное время. Как думаете, что больше сыграло роль — характер парней или, возможно, замены усилили команду?

— У нас замены были где-то вынужденные, где-то из-за травм. Майданевич, Матяж выбыли на ровном месте. Но те, кто выходил на замену, также старались добавить. А с психологией у нас все нормально — ребята всегда стараются играть до конца. И мы от них требуем этого, говоря, что футбол — это 90+ минут времени, что надо играть до конца. Поэтому ребята молодцы, забили, старались, бежали, но, к сожалению, не смогли сравнять.

— Президент клуба озвучил задание занять третье место. Скажите, пожалуйста, при нынешнем раскладе сил, вы сможете выполнить эту задачу?

— Мы для этого будем делать все. В любом случае, хочется играть и достигать как можно большего, занимать высокие места в турнирной таблице. Но, как говорится, чемпионат покажет, футбол покажет. Будем все для этого делать и стараться, - сказал Иващенко.

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В статье: Валерий Иващенко Оболонь (Киев) Металлист (Харьков)
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Источник:
ФК Металлист

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Комментарии (4)
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Volder (Ков)
30.11.2021 в 14:37
Вот отмазку себе все придумают мол металист супер команда и поэтому надо проиграть, ой как это удобненько! Да вот на поле надо играть в футбол а не бояться ЧСВ Ярославского
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Savatan (Харьков)
30.11.2021 в 14:23
Рыбка отразил опасный удар,отбив его на угловой,а с углового уже проспал...Нужно было собраться на этот последний момент и не терять концентрацию.И Рыбка виноват и защитники ворон ловили.Это ж хорошо что мы два забили ,а если бы один-упустили бы победу.Нельзя так расслабляться на последних минутах(секундах)-это может стоить больших огорчений в будущем.
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0
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ТолькоДНЕПР (Днепр)
30.11.2021 в 13:21
Если сдаётся тренер, то о команде и говорить не стОит!!! Мегаглист - параша!
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+2
-4
KadimXa (Харьков)
30.11.2021 в 14:31
Постарайтесь в этом году занять 3 место. А то потом будете опять вечно четвертые.
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-1


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