  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Банада: Я много и ногами забиваю
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Банада: Я много и ногами забиваю

Первая лига
(1 голосов)

Хавбек Металлиста снова забил - на этот раз ногой

Банада: Я много и ногами забиваю

metalist.ua

Новина українською

Полузащитник "Металлиста" Евгений Банада, гол которого стал победным в матче с "Оболонью" (2:1), поделился эмоциями после заключительной игры 2021 года.

— Евгений, чувствуешь, что твой гол стал решающим?

— Если честно, нет. Почему? Потому что, когда я забил, счет стал 2:0. Первый гол тоже был очень важным.

— Сегодня ты забил ногой, хотя привыкли видеть от тебя голы головой. Сам не удивлен, что на этот раз нанес результативный удар именно ногой?

— Нет, просто так получалось, что забивал головой. Я много и ногами забиваю. Не важно, как — главное, что гол есть.

— Ближе к промежуточному финишу ты набрал форму. Не сожалеешь, что теперь в чемпионате наступает пауза?

— Нет, мне кажется, вот именно сейчас нужен перерыв — набраться сил, восстановиться хорошо, залечить микротравмы и затем двигаться во вторую часть сезона.

— И последний вопрос. Как планируешь провести отпуск?

— Для начала поеду к родным своим, близким — к брату, к родителям. Потом посмотрим, еще не загадывал.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Евгений Банада Металлист (Харьков)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Металлист

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...