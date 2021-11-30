Первая лига
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Семь игроков покинули Полесье
В Первой лиге закончилась осенняя часть сезона
instagram.com/fcpolissya
Житомирское "
Расположение команды покидают Анатолий Тимофеев, Сергей Швец, Артем Терехов, Бадри Акубардия, Александр Глагола, Богдан Оринчак и Юрий Коломоец.
Клуб поблагодарил футболистов за проделанную работу и пожелал дальнейших успехов в карьере.
Напомним, что осеннюю часть сезона "Полесье" завершило на 9-м месте в турнирной таблице Первой лиги.
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Источник:ФК Полесье
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Комментарии (5)
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andyqd (Сан Хосе)
30.11.2021 в 19:31
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vwv (Харьков)
30.11.2021 в 19:08
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ruobosru (воркута)
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simargl (Чернигов)
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