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Семь игроков покинули Полесье

Первая лига
(1 голосов)

В Первой лиге закончилась осенняя часть сезона

Семь игроков покинули Полесье

instagram.com/fcpolissya

Новина українською

Житомирское "Полесье" официально сообщило о прекращении сотрудничества сразу с 7 игроками.

Расположение команды покидают Анатолий Тимофеев, Сергей Швец, Артем Терехов, Бадри Акубардия, Александр Глагола, Богдан Оринчак и Юрий Коломоец.

Клуб поблагодарил футболистов за проделанную работу и пожелал дальнейших успехов в карьере.

Напомним, что осеннюю часть сезона "Полесье" завершило на 9-м месте в турнирной таблице Первой лиги.

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В статье: Полесье (Житомир)
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Источник:
ФК Полесье

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Комментарии (5)
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andyqd (Сан Хосе)
30.11.2021 в 19:31
ехх... не долго музыка играла...
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vwv (Харьков)
30.11.2021 в 19:08
Головна біда Полісся то Калітвінцев.
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ruobosru (воркута)
30.11.2021 в 19:02
шансы на УПЛ еще есть.посмотрим как усиляться за зиму.будет интересно!
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andyqd (Сан Хосе)
30.11.2021 в 19:32
шансы... ну из 100 процентов 10. не больше
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simargl (Чернигов)
30.11.2021 в 18:45
Это провал и тренера и игроков. Не тот клуб себе АТБ выбрало...
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