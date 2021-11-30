Щедрый: Это полугодие можно занести Кривбассу в актив

Хавбек " Кривбасса " Артем Щедрый прокомментировал ничью с "Агробизнесом" (1:1) в матче Первой лиге.

– Конечно, мы расстроены итоговым результатом. Жаль, что не удалось вырвать победу и порадовать наших болельщиков, которые пришли нас поддержать, несмотря на дождь. Многого не хватило.

В целом, по игре "Кривбасс" выглядел очень неплохо. "Агробизнес" много лет играет одним составом, и перед началом сезона был одним из претендентов на повышение в классе.

И вот такого непростого соперника мы закрыли на его половине в обоих таймах. Они не могли даже перейти центр поля, а мы постоянно нагнетали, создали много моментов. Их вратарь был на высоте, можно сказать, поймал кураж, ведь отбивал все, что можно.

- Подводя итоги первой части сезона, второе место – хороший показатель для "Кривбасса"?

– Конечно, хочется быть на первой строчке. Но пока перед клубом поставлена ​​задача выйти в УПЛ. Мы вторые, то есть задачу выполняем. И это полугодие можно занести "Кривбассу" в актив. Все 20 туров вся команда полностью отдавала силы на поле: игроки, тренеры.