Экс-хавбек Валенсии и Вильярреала получил должность в Кривбассе

Бывший полузащитник "Валенсии" и "Вильярреала" Хорхе Лопес стал координатором академии "Кривбасса".

43-летний испанец будет руководить работой академии криворожского клуба.

"Мой агент Антонио Лопес сообщил о предложении из Украины, поэтому сегодня я здесь. Позднее я встретился с Владимиром Баенко в Барселоне. Наши взгляды на развитие проекта сошлись. Затем я прилетел в Украину, увидел инфраструктуру клуба: стадион, базу. После этого решил подписать контракт.

Если честно, не многое знал об украинском футболе. Знал только о грандах украинского футбола. Я играл в составе "Валенсии" против "Шахтера" в Лиге чемпионов. Получил информацию о том, как работают футбольные академии в Украине. Начинаю работу с большими желанием и надеждами.

Задача – готовить футболистов для первой команды "Кривбасса". Для этого необходимо четко выстроить всю вертикаль, начиная от самых юных игроков. Будем работать, чтобы как можно больше воспитанников академии пополнили ряды первой команды. Футболисты должны быть конкурентоспособными.

Приглашение испанских футболистов? Если будет такая необходимость, я смогу привлечь специалистов, ведь "Кривбасс" растет и хочет развиваться. Пока я хочу посмотреть, как здесь все работает", – приводит слова Лопеса пресс-служба клуба.