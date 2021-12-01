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Краматорск прекратил сотрудничество с тремя игроками

Первая лига
(1 голосов)

Команду покинули один защитник и два хавбека

Краматорск прекратил сотрудничество с тремя игроками

facebook.com/fcakr55

Новина українською

Перволиговский "Краматорск" прекратил сотрудничество с тремя игроками.

По обоюдному соглашению разорваны контракты с защитником Артемом Козловым, и полузащитниками Алексеем Геловани и Денисом Пидручным.

Отметим, что Геловани провел в этом сезоне 10 матчей в Первой лиге, Козлов принял участие в 9 поединках своей команды, Пидручный провел в этом сезоне 10 матчей.

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В статье: ФК Краматорск
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Источник:
ФК Авангард

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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
02.12.2021 в 00:23
в ЧО будет набор вместо ДК2
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