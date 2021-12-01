Первая лига
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Краматорск прекратил сотрудничество с тремя игроками
Команду покинули один защитник и два хавбека
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Перволиговский "
По обоюдному соглашению разорваны контракты с защитником Артемом Козловым, и полузащитниками Алексеем Геловани и Денисом Пидручным.
Отметим, что Геловани провел в этом сезоне 10 матчей в Первой лиге, Козлов принял участие в 9 поединках своей команды, Пидручный провел в этом сезоне 10 матчей.
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Источник:ФК Авангард
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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
02.12.2021 в 00:23
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