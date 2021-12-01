Перволиговский " Краматорск " прекратил сотрудничество с тремя игроками.

По обоюдному соглашению разорваны контракты с защитником Артемом Козловым, и полузащитниками Алексеем Геловани и Денисом Пидручным.

Отметим, что Геловани провел в этом сезоне 10 матчей в Первой лиге, Козлов принял участие в 9 поединках своей команды, Пидручный провел в этом сезоне 10 матчей.