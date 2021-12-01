Нападающий, забивавший Шахтеру, покидает Агробизнес. И еще трое футболистов

Волочисский " Агробизнес ", выступающий в Первой лиге, после начала зимнего перерыва в чемпионате, покинули четверо игроков.

Клуб уже попрощался с центральным (правым) защитником Арсеном Слотюком, а также нападающими Богданом Семенцом, Сергеем Петровым и Юрием Захаркивым.

Арсен Слотюк провел 157 матчей за команду (11 269 мин.), забил 11 голов. Первый матч – 17.04.2016, последний – 19 сентября.

"Гвардиец", сыгравший в первом официальном матче команды, внес значительный вклад в достижения "Агробизнеса". В команде находится с момента ее создания. Чемпион Хмельницкой области 2016 года, чемпион Украины среди любителей 2017-го, чемпион Второй лиги 2018. Больше него сыграл только Артур Думанюк.

На счету Богдана Семенца, уроженца Бережанщины, – 127 матчей (7863 мин.) и 38 голов. Первый матч – 09.07.2017, последний – 22 ноября.

Лучший бомбардир команды в профессиональной ее истории. Больше (47 мячей) забил только Николай Темнюк, но их значительное количество приходится на любительский футбол. Некоторые из голов Семенца сложно переоценить. Как, например, "золотой гол" в "золотом матче" за чемпионство во Второй лиге в 2018 году. Или победный мяч в ворота "Шахтера" в сенсационном четвертьфинале Кубка Украины 2021 года.

Сергей Петров провел 41 матч (1753 мин.), забил 5 голов. Первый матч – 29.06.2020, последний – 28 ноября.

За более чем год пребывания в команде Сергей Петров выдал ряд хороших матчей, в частности, способствовал выходу "Агробизнеса" в полуфинал Кубка Украины 2020/21 в матче с "Шахтером". К сожалению, долгое время в 2021 году не выступал из-за травмы.

Юрий Захаркив провел всего 4 матча (108 мин.). Первый матч – 25.09.2021. Последний матч – 25.10.2021.