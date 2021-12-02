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Металлист определился с местом проведения зимних сборов
Отпуск у харьковчан продлится до 15 января
Фото: ФК Металлист
Как сообщает Meta-ratings.com.ua, отпуск у игроков "Металлиста" продлится до 15 января. В этот день желто-синие отправятся на первый зимний сбор в Турцию. На средиземноморском побережье лидер Первой лиги пробудет до 27 января.
После этого "Металлист" ненадолго вернется в Харьков, а затем снова отправится в Турцию, уже на второй сбор. Дальше — еще одно возвращение домой и вылет на третий турецкий сбор. Таким образом, практически половину зимы команда проведет в провинции Анталья.
Ясность со спарринг-партнерами наступит позже. А первый официальный матч в 2022 году подопечные Александра Кучера проведут 2 марта в рамках 1/4 финала Кубка Украины. Соперника определит жеребьевка.
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