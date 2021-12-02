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Президент ПФЛ: Смогли почти полностью закончить осеннюю часть чемпионата
Александр Каденко подытожил половину сезона в Первой лиге
Фото: УАФ/Автор - Павло Кубанов
Президент ПФЛ Александр Каденко подвел итоги половины сезона в Первой лиге Украины.
"Наши достижения заключаются в том, что, несмотря на карантинные ограничения, мы смогли пройти этот период и почти полностью закончить летне-осеннюю часть чемпионата. Хочу поблагодарить всех президентов клубов и всех участников за то, что они четко придерживаются необходимых требований и норм, и нам удается проводить соревнования.
Безусловно, одним из важных событий является подписание эксклюзивного контракта с телеканалами Футбол 1/2/3. Это обеспечивало централизованную трансляцию матчей Первой лиги как в интернете, так и на телевидении.
Наши руководители футбольных клубов вполне довольны тем, что права централизованы и их транслируют телеканалы Футбол. Теперь их работу видит вся Украина и, безусловно, они получают от этого удовольствие", — сказал Каденко в комментарии Футбол NEWS.
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