"Могло быть и лучше". Кучер оценил результаты Металлиста в нынешнем сезоне

Главный тренер харьковского "Металлиста" Александр Кучер подвел итоги первой части сезона для своей команды.

"Результат первой части сезона неплохой, но мог быть и лучше. Наверное, где-то была определенная расслабленность. У нас был хороший период, мы хорошо сыграли в Кубке Украины, обыграли претендента на выход в УПЛ. И после этого у нас было две неудачные игры на выезде: с "Горняком Спорт" и "Агробизнесом".

Наверное, мы уже подумали, что все сделано, и будем обыгрывать всех на одной ноге. Мы разговаривали с ребятами и объяснили, что на каждую игру и каждого соперника надо настраиваться, быть максимально сконцентрированными и агрессивными на футбольном поле", — сказал Кучер.

Напомним, что после 20 туров Первой лиги харьковчане уверенно лидируют в турнирной таблице, опережая ближайшего конкурента, криворожский "Кривбасс", на 11 очков.