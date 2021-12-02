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Красников: Планируем усиливаться как легионерами, так и украинскими футболистами
Харьковчане зимой планируют усиление
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Вице-президент харьковского "
"Нам нужно думать о Премьер-лиге. Если мы сейчас кого-то возьмем, то это будет усиление уже под УПЛ. Легионерам нужно проходить адаптацию.
Мы планируем усиливаться как легионерами, так и украинскими футболистами, это тоже важно. Думаю, что уже зимой можно ожидать небольшое усиление. Новые лица появятся, а как они себя проявят - не знаю", — сказал Красников.
Напомним, что после осенней части сезона "Металлист" уверенно лидирует в Первой лиге, опережая ближайшего конкурента ("Кривбасс") на 11 очков.
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