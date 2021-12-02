Красников: Планируем усиливаться как легионерами, так и украинскими футболистами

Вице-президент харьковского " Металлиста " Евгений Красников поделился планами команды на ближайшее трансферное окно.

"Нам нужно думать о Премьер-лиге. Если мы сейчас кого-то возьмем, то это будет усиление уже под УПЛ. Легионерам нужно проходить адаптацию.

Мы планируем усиливаться как легионерами, так и украинскими футболистами, это тоже важно. Думаю, что уже зимой можно ожидать небольшое усиление. Новые лица появятся, а как они себя проявят - не знаю", — сказал Красников.