Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
ТК Футбол: Контент Первой лиги на Youtube за 4 месяца собрал 9 миллионов просмотров
Транслятор подбил статистику просмотров по дивизиону
metalist.ua
ТК "Футбол 1/2/3", которые является официальным транслятором
Как отмечает транслятор, весь контент дивизиона собран на Youtube-канале "ПЕРША ЛІГА", что стало возможным благодаря централизации телевизионных прав.
Отмечается, что за четыре месяца канал в Youtube собрал более 60 тысяч подписчиков.
А трансляции матчей, обзоры и специализированные информационно-аналитические студии собрали более 9 миллионов просмотров.
Контент о Первой лиге пересматривали болельщики из более чем ста стран мира. При этом аудиторией канала преимущественно молодежь. Больше всего Первую лигу смотрят люди в возрасте от 25 до 34 лет.
Популярное сейчас
- (Анти) Герой футбольного дня. Андрей Шевченко
- Это футбол Де Дзерби. Шахтер возглавил ТОП команд мира с самой короткой средней дистанцией передачи
- Антонин, спасибо за Паненку: сегодня автору оригинального исполнения пенальти исполняется 73 года
- Не бит, не крашен. Олимпик продает клубный автобус "В связи с закрытием футбольного клуба"
- Love is... Цыганков поделился фото со своей очаровательной девушкой. ФОТО
- Красотка дня. Сексуальная жена украино-немецкого олимпийского медалиста в настольном теннисе. ФОТО