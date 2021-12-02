  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Подолье и Полесье проведут сборы в Турции, Прикарпатье будет готовится в Украине
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Подолье и Полесье проведут сборы в Турции, Прикарпатье будет готовится в Украине

Первая лига
Обновлено
(1 голосов)

Зимние планы команд Первой лиги

Подолье и Полесье проведут сборы в Турции, Прикарпатье будет готовится в Украине

polissyafc.com

Новина українською

Представители клубов Первой лиги поделились своими планами на период зимнего перерыва в чемпионате.

Президент "Подолья" Евгений Байдерман: "Наши погодные условия мешают тренировочному процессу команды. Чтобы качественно подготовить ребят к весенней части сезона, нужно проводить заграничные сборы в теплых краях. Много мест, где можно провести недорогие сборы. Первый этап подготовки мы будем проводить дома. Работа будет на физическую подготовку. В Турции будем отрабатывать игровые моменты, так как там будут все команды в этот период. Будут спарринги, в которых у игроков появится возможность набрать игровой тонус".

Директор "Полесья" Владимир Загурский: "Сборы мы проведем ориентировочно с 4 января. До 14 числа будем находиться на базе львовского "Руха". Потом мы возьмем паузу на несколько дней и отправимся на второй сбор в турции. Это уже точно определено. Знаем, где проведем первые два сбора. В дальнейшем, планируем отправиться в дальнее зарубежье. Главная наша задача - подойти ко второй части сезона в оптимальных кондициях".

Главный тренер "Прикарпатья" Олег Рипан: "Первый втягивающий сбор проведем в Ивано-Франковске. Второй сбор будет в Яремче. Третий мы планируем в Винниках на баре "Руха". Заграничных поездок не будет".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Подолье (Хмельницкий) Полесье (Житомир) Прикарпатье (Ивано-Франковск)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ТК Футбол

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...