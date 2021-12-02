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Подолье и Полесье проведут сборы в Турции, Прикарпатье будет готовится в Украине
Зимние планы команд Первой лиги
polissyafc.com
Представители клубов
Президент "Подолья" Евгений Байдерман: "Наши погодные условия мешают тренировочному процессу команды. Чтобы качественно подготовить ребят к весенней части сезона, нужно проводить заграничные сборы в теплых краях. Много мест, где можно провести недорогие сборы. Первый этап подготовки мы будем проводить дома. Работа будет на физическую подготовку. В Турции будем отрабатывать игровые моменты, так как там будут все команды в этот период. Будут спарринги, в которых у игроков появится возможность набрать игровой тонус".
Директор "Полесья" Владимир Загурский: "Сборы мы проведем ориентировочно с 4 января. До 14 числа будем находиться на базе львовского "Руха". Потом мы возьмем паузу на несколько дней и отправимся на второй сбор в турции. Это уже точно определено. Знаем, где проведем первые два сбора. В дальнейшем, планируем отправиться в дальнее зарубежье. Главная наша задача - подойти ко второй части сезона в оптимальных кондициях".
Главный тренер "Прикарпатья" Олег Рипан: "Первый втягивающий сбор проведем в Ивано-Франковске. Второй сбор будет в Яремче. Третий мы планируем в Винниках на баре "Руха". Заграничных поездок не будет".
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