Подолье и Полесье проведут сборы в Турции, Прикарпатье будет готовится в Украине

Представители клубов Первой лиги поделились своими планами на период зимнего перерыва в чемпионате.

Президент "Подолья" Евгений Байдерман: "Наши погодные условия мешают тренировочному процессу команды. Чтобы качественно подготовить ребят к весенней части сезона, нужно проводить заграничные сборы в теплых краях. Много мест, где можно провести недорогие сборы. Первый этап подготовки мы будем проводить дома. Работа будет на физическую подготовку. В Турции будем отрабатывать игровые моменты, так как там будут все команды в этот период. Будут спарринги, в которых у игроков появится возможность набрать игровой тонус".

Директор "Полесья" Владимир Загурский: "Сборы мы проведем ориентировочно с 4 января. До 14 числа будем находиться на базе львовского "Руха". Потом мы возьмем паузу на несколько дней и отправимся на второй сбор в турции. Это уже точно определено. Знаем, где проведем первые два сбора. В дальнейшем, планируем отправиться в дальнее зарубежье. Главная наша задача - подойти ко второй части сезона в оптимальных кондициях".

Главный тренер "Прикарпатья" Олег Рипан: "Первый втягивающий сбор проведем в Ивано-Франковске. Второй сбор будет в Яремче. Третий мы планируем в Винниках на баре "Руха". Заграничных поездок не будет".