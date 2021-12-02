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Кремень покинули семь футболистов
Аутсайдер дивизиона будет строить новую команду
facebook.com/fckremin
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Команду покинули вратарь Виталий Мирный (девять матчей), защитник Александр Головко (16 матчей), полузащитники Денис Белоусов (16 матчей), Сергей Билоус (12 матчей), Игорь Кошман (13 матчей), Евгений Мурашов (16 матчей, три гола) и Виталий Бойко (18 матчей, три гола).
Напомним, что в ноябре "Кремень" также расстался с Денисом Старченко, Богданом Бычковым, Валерием Курелюхом, Вячеславом Орлом и Максимом Аверьяновым. Ранее команду покинул и главный тренер Игорь Столовицкий.
Также отметим, что на зимнюю паузу "Кремень" ушел на последнем месте в Первой лиге.
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