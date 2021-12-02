Кривбасс намерен выкупить двух арендованных у Днепра-1 игроков

Криворожский " Кривбасс ", который завершил осеннюю часть сезона на 2-м месте в турнирной таблице Первой лиги, зимой собирается усилиться тремя новичками,

У клуба есть заинтересованность во фланговом защитнике, стоппере и опорном полузащитнике.

Также криворожцы хотят воспользоваться опцией выкупа заложенной в арендных соглашениях Алексея Хобленко и бразильского легионера Вагнера, принадлежащих "Днепру-1".

Отметим, что 27-летний Хобленко в 17 матчах первой лиги забил 11 голов, а на счету 25-летнего Вагнера 1 забитый мяч в 5 матчах.