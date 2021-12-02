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Кривбасс намерен выкупить двух арендованных у Днепра-1 игроков

Первая лига
(1 голосов)

Также криворожцы будут подыскивать усиление на три позиции

Кривбасс намерен выкупить двух арендованных у Днепра-1 игроков

Фото: ФК Кривбасс / Автор неизвестен

Новина українською

Криворожский "Кривбасс", который завершил осеннюю часть сезона на 2-м месте в турнирной таблице Первой лиги, зимой собирается усилиться тремя новичками,

У клуба есть заинтересованность во фланговом защитнике, стоппере и опорном полузащитнике.

Также криворожцы хотят воспользоваться опцией выкупа заложенной в арендных соглашениях Алексея Хобленко и бразильского легионера Вагнера, принадлежащих "Днепру-1".

Отметим, что 27-летний Хобленко в 17 матчах первой лиги забил 11 голов, а на счету 25-летнего Вагнера 1 забитый мяч в 5 матчах.

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В статье: Кривбасс (Кривой Рог) Алексей Хобленко
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Комментарии (1)
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Цап-царап (Харків)
02.12.2021 в 23:19
Вагнергейт, неплохо... Может Зе выбирал, "в обратку". ..
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