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Кривбасс намерен выкупить двух арендованных у Днепра-1 игроков
Также криворожцы будут подыскивать усиление на три позиции
Фото: ФК Кривбасс / Автор неизвестен
Криворожский "
У клуба есть заинтересованность во фланговом защитнике, стоппере и опорном полузащитнике.
Также криворожцы хотят воспользоваться опцией выкупа заложенной в арендных соглашениях Алексея Хобленко и бразильского легионера Вагнера, принадлежащих "Днепру-1".
Отметим, что 27-летний Хобленко в 17 матчах первой лиги забил 11 голов, а на счету 25-летнего Вагнера 1 забитый мяч в 5 матчах.
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