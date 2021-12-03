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Возвращение в Металлист? Марко Девич прибыл в Харьков
Интересно, с дружеским визитом, или по работе
instagram.com/fcmetalist
38-летний экс-игрок "
Причины возвращения Марко пока что неизвестны, однако экс-форвард уже встретился с вице-президентом "Металлиста" Евгением Красниковым и спортивным директором харьковского клуба Папой Гуйе.
Напомним, что Девич выступал за "Металлист" с 2006 по 2012 годы и с 2013 по 2014 годы.
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Комментарии (1)
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TIRAN (Донецк (Украина!))
03.12.2021 в 19:31
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