Возвращение в Металлист? Марко Девич прибыл в Харьков

38-летний экс-игрок " Металлиста " Марко Девич прибыл в Харьков.

Причины возвращения Марко пока что неизвестны, однако экс-форвард уже встретился с вице-президентом "Металлиста" Евгением Красниковым и спортивным директором харьковского клуба Папой Гуйе.

Напомним, что Девич выступал за "Металлист" с 2006 по 2012 годы и с 2013 по 2014 годы.