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Тернопольская Нива продлила контракт с лучшим бомбардиром команды

Первая лига
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Сергей Кисленко остается в Тернополе до конца следующего сезона

Тернопольская Нива продлила контракт с лучшим бомбардиром команды

fcnyva.com

Новина українською

Нападающий Сергей Кисленко продлил соглашение с тернопольской "Нивой" еще на год, до 30 июня 2023-го.

23-летний левша перешел в "Ниву" в августе 2019 года из "Калуша".

В нынешнем сезоне Первой лиги Кисленко провел 20 матчей и забил 8 мячей.

Форвард является лучшим бомбардиром команды в нынешнем сезоне и третьим – в Первой лиге больше голов в осенней части чемпионата наколотили только Матеус Пейшото из "Металлиста" (14) и Алексей Хобленко из "Кривбасса" (11).

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В статье: Нива (Тернополь) Сергей Кисленко
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