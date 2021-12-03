Тернопольская Нива продлила контракт с лучшим бомбардиром команды

Нападающий Сергей Кисленко продлил соглашение с тернопольской " Нивой " еще на год, до 30 июня 2023-го.

23-летний левша перешел в "Ниву" в августе 2019 года из "Калуша".

В нынешнем сезоне Первой лиги Кисленко провел 20 матчей и забил 8 мячей.

Форвард является лучшим бомбардиром команды в нынешнем сезоне и третьим – в Первой лиге больше голов в осенней части чемпионата наколотили только Матеус Пейшото из "Металлиста" (14) и Алексей Хобленко из "Кривбасса" (11).