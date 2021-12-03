Первая лига
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Тернопольская Нива продлила контракт с лучшим бомбардиром команды
Сергей Кисленко остается в Тернополе до конца следующего сезона
fcnyva.com
Нападающий Сергей Кисленко продлил соглашение с тернопольской "
23-летний левша перешел в "Ниву" в августе 2019 года из "Калуша".
В нынешнем сезоне Первой лиги Кисленко провел 20 матчей и забил 8 мячей.
Форвард является лучшим бомбардиром команды в нынешнем сезоне и третьим – в Первой лиге больше голов в осенней части чемпионата наколотили только Матеус Пейшото из "Металлиста" (14) и Алексей Хобленко из "Кривбасса" (11).
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Источник:Meta Ratings
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