Определился первый соперник Металлиста на сборе в Турции

По данным Meta-ratings.com.ua, спарринг-партнерами "Металлиста" на сборах в Турции станут представители высших дивизионов своих стран, при этом клубов УПЛ среди них не будет.

Один из первых соперников желто-синих — "Радомяк" (Радом), пятая на сегодня команда польской Экстраклясы. Из 16 матчей в своем чемпионате "Радомяк" выиграл семь, столько же раз сыграл вничью и дважды проиграл. Текущая беспроигрышная серия команды, в составе которой четыре португальца, три бразильца, немец, южноафриканец и венесуэлец, длится 8 матчей.

"Металлист" отправится в Турцию 15 января. Первый сбор харьковчан продлится до 27 января.