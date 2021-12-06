Первая лига
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Transfermarkt: Пейшото - самый дорогой игрок Первой лиги. 7 представителей Металлиста - в топ-10
Интересные данные по Первой лиге
Фото: ФК Металлист
Известный статистический портал Тransfermarkt обновил стоимость игроков в украинской Первой лиге.
Самым дорогим игроком дивизиона является лучший бомбардир, форвард "
В топ-3 также еще два игрока харьковчан - Кадим Харрис и Брайан Риаскос – 1,2 и 1 млн евро соответственно.
В целом же, в топ-10 самых дорогих игроков 7 представителей "Металлиста".
Десятку разбавили 2 игрока "Кривбасса" и 1 футболист "Полесья".
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