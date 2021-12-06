Transfermarkt: Пейшото - самый дорогой игрок Первой лиги. 7 представителей Металлиста - в топ-10

Известный статистический портал Тransfermarkt обновил стоимость игроков в украинской Первой лиге.

Самым дорогим игроком дивизиона является лучший бомбардир, форвард " Металлиста " Матеус Пейшото – 1,5 миллиона евро.

В топ-3 также еще два игрока харьковчан - Кадим Харрис и Брайан Риаскос – 1,2 и 1 млн евро соответственно.

В целом же, в топ-10 самых дорогих игроков 7 представителей "Металлиста".

Десятку разбавили 2 игрока "Кривбасса" и 1 футболист "Полесья".