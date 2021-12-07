Тренер Ужгорода: Все выездные игры, на которые мы ездили поездом - мы проигрывали, автобусом - брали очки

Главный тренер перволиговского " Ужгорода " Богдан Блавацкий рассказал, как ему удалось вывести команду из кризиса по ходу сезона.

"Ребята поверили в тот тренировочный процесс, который мы им предложили. Команда объединилась, стала семьей и научилась терпеть. Все выполняли установку с 1 по 95 минуту игры. Переломной стала ничья с "Горняком-Спорт". Потом была победа над "Кремнем" и ничья с "Агробизнесом". Второй переломный момент - это когда мы обыграли "Альянс" и "Оболонь". Возможно, они недооценили нас, но это их проблемы. Данные матчи мы провели хорошо.

Может показаться смешным, но все выездные игры, на которые мы ездили поездом - мы проигрывали. Когда команда добиралась в другой город автобусом, то Ужгород брал очки. Значит мы правильно спланировали и этот момент. Концовка первой части сезона была оптимистичной. Мы даже расстроились, что ушли на перерыв. Команда набрала настолько хороший ход, что могла еще добыть очки", — сказал Блавацкий.