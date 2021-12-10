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В Краматорске открыли памятник экс-игроку молодежки Авангарда, которого убили боевики так называемой ДНР

Первая лига
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(5 голосов)

Памятник Степану Чубенко открыли в саду Бернацкого

В Краматорске открыли памятник экс-игроку молодежки Авангарда, которого убили боевики так называемой ДНР

facebook.com/fcakr55

Новина українською

В Краматорске открыли памятник бывшему голкиперу молодежной команды "Авангарда" (сейчас "Краматорск") Степану Чубенко.

В 2014 году в возрасте 16 лет его за ленточку в цветах украинского флага убили боевики так называемой ДНР.

Памятник открыли в саду Бернацкого возле входа на футбольное поле с искусственным покрытием, на котором играют воспитанники краматорского клуба.

"Мы должны помнить и уважать память людей, которые ценой собственной жизни отстаивали для всей страны свой, независимый европейский путь и дали будущим поколениям завещание – ценить каждый миг жизни и достойно носить гордое звание – украинец. Степан Чубенко – навеки первый (ранее за Чубенко навсегда закрепили 1-й игровой номер – прим.), –говорится в обращении "Краматорска".

В Краматорске открыли памятник экс-игроку молодежки Авангарда, которого убили боевики так называемой ДНР - изображение 1В Краматорске открыли памятник экс-игроку молодежки Авангарда, которого убили боевики так называемой ДНР - изображение 2В Краматорске открыли памятник экс-игроку молодежки Авангарда, которого убили боевики так называемой ДНР - изображение 3В Краматорске открыли памятник экс-игроку молодежки Авангарда, которого убили боевики так называемой ДНР - изображение 4

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В статье: ФК Краматорск Степан Чубенко
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Комментарии (2)
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djeff2015 (Запорожье)
11.12.2021 в 01:13
Шакалам всё зачтется.
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+2
0
Olegyurchak (Хмельницький )
11.12.2021 в 00:31
Одно имя на малохольных страху нагнало...
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+1
0


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