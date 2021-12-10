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В Краматорске открыли памятник экс-игроку молодежки Авангарда, которого убили боевики так называемой ДНР
Памятник Степану Чубенко открыли в саду Бернацкого
facebook.com/fcakr55
В Краматорске открыли памятник бывшему голкиперу молодежной команды "Авангарда" (сейчас "Краматорск") Степану Чубенко.
В 2014 году в возрасте 16 лет его за ленточку в цветах украинского флага убили боевики так называемой ДНР.
Памятник открыли в саду Бернацкого возле входа на футбольное поле с искусственным покрытием, на котором играют воспитанники краматорского клуба.
"Мы должны помнить и уважать память людей, которые ценой собственной жизни отстаивали для всей страны свой, независимый европейский путь и дали будущим поколениям завещание – ценить каждый миг жизни и достойно носить гордое звание – украинец. Степан Чубенко – навеки первый (ранее за Чубенко навсегда закрепили 1-й игровой номер – прим.), –говорится в обращении "
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