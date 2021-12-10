В Краматорске открыли памятник экс-игроку молодежки Авангарда, которого убили боевики так называемой ДНР

В Краматорске открыли памятник бывшему голкиперу молодежной команды "Авангарда" (сейчас "Краматорск") Степану Чубенко.

В 2014 году в возрасте 16 лет его за ленточку в цветах украинского флага убили боевики так называемой ДНР.

Памятник открыли в саду Бернацкого возле входа на футбольное поле с искусственным покрытием, на котором играют воспитанники краматорского клуба.