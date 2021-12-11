Пихаленок: Довбик спросил: Пиха, будешь бить пенальти?. Я пошел и забил

Полузащитник "Днепра-1" Александр Пихаленок прокомментировал победу над "Мариуполем" (3:0) в 18-м туре УПЛ.

— В последнем матче года команда продолжила победное шествие. С какими ощущениями встречаете отпуск?

— Конечно, ощущения радостные, ведь мы долго шли к этому, чтобы от матча к матчу продолжать победную серию. И то, к чему мы все стремились – исполнилось. Надеюсь, что все так дальше и будет продолжаться.

— Ровно год назад серия была противоположной – команда замыкала турнирную таблицу…

— Путь прошел нелегкий. В этом награда всей команды. Пришлось увидеть, как все это изменилось: год назад были последними, потом мы заняли седьмое место в чемпионате, а сейчас занимаем третье место. Дай Бог, чтобы дальше все так и продолжалось, а наши результаты шли только вгору.

– Ты сегодня пошел бить второй пенальти в матче. Чья это была твоя инициатива или Артема Довбика?

— Тема спросил: "Пиха, будешь бить?". Я ответил: "Да!". Пошел и забил.

— Не волновался в этом эпизоде ​​в связи с тем, что противостоял "Мариуполю" — команде, которая тебе не чужая?

– Нет. Я вообще сильно свой гол и не праздновал, а спокойно к нему отнесся.

- Какие у тебя ближайшие планы в отпуске?

— Сейчас отправлюсь домой, к родным, к жене с ребенком. Съездим с женой в отпуск, а потом все вместе с семьей встретим Новый год.