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Пихаленок: Довбик спросил: Пиха, будешь бить пенальти?. Я пошел и забил
Днепр-1 закончил год на мажорной ноте
scdnipro1.com.ua
Полузащитник "Днепра-1" Александр Пихаленок прокомментировал
— В последнем матче года команда продолжила победное шествие. С какими ощущениями встречаете отпуск?
— Конечно, ощущения радостные, ведь мы долго шли к этому, чтобы от матча к матчу продолжать победную серию. И то, к чему мы все стремились – исполнилось. Надеюсь, что все так дальше и будет продолжаться.
— Ровно год назад серия была противоположной – команда замыкала турнирную таблицу…
— Путь прошел нелегкий. В этом награда всей команды. Пришлось увидеть, как все это изменилось: год назад были последними, потом мы заняли седьмое место в чемпионате, а сейчас занимаем третье место. Дай Бог, чтобы дальше все так и продолжалось, а наши результаты шли только вгору.
– Ты сегодня пошел бить второй пенальти в матче. Чья это была твоя инициатива или Артема Довбика?
— Тема спросил: "Пиха, будешь бить?". Я ответил: "Да!". Пошел и забил.
— Не волновался в этом эпизоде в связи с тем, что противостоял "Мариуполю" — команде, которая тебе не чужая?
– Нет. Я вообще сильно свой гол и не праздновал, а спокойно к нему отнесся.
- Какие у тебя ближайшие планы в отпуске?
— Сейчас отправлюсь домой, к родным, к жене с ребенком. Съездим с женой в отпуск, а потом все вместе с семьей встретим Новый год.
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