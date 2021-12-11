Источник: Кривбасс выкупил нападающего Днепра-1

"Кривбасс" из Кривого Рога выкупил 27-летнего форварда Алексей Хобленко, арендованного летом у "Днепра-1".

Сумма сделки пока не разглашается. В это же время авторитетный портал Transfermarkt оценивает украинского нападающего в 600.000 евро.

В 19 матчах Первой лиги сезона 2021/22 Алексей Хобленко провел 19 матчей и сумел отличиться в воротах соперника 11 раз.