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Официально: Хобленко перешел в Кривбасс на полноценной основе
Соглашение на 2,5 года
ФК "Кривбасс" / Автор неизвестен
Официальный сайт ФК "Кривбасс" сообщил, что выкупил Алексея Хобленко у "Днепра-1".
Контракт с нападающим подписан длительностю на 2,5 года.
Первую половину текущего сезоне 27-летний форвард провел в криворожском клубе на правах аренды - за 17 матчей Первой лиги Хобленко записал на свой счет 11 забитых мячей.
Немецкий портал Тransfermarkt оценивает Алексея в 600 тысяч евро.
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