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Официально: Хобленко перешел в Кривбасс на полноценной основе

Первая лига
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Соглашение на 2,5 года

Официально: Хобленко перешел в Кривбасс на полноценной основе

ФК "Кривбасс" / Автор неизвестен

Новина українською

Официальный сайт ФК "Кривбасс" сообщил, что выкупил Алексея Хобленко у "Днепра-1".

Контракт с нападающим подписан длительностю на 2,5 года.

Первую половину текущего сезоне 27-летний форвард провел в криворожском клубе на правах аренды - за 17 матчей Первой лиги Хобленко записал на свой счет 11 забитых мячей.

Немецкий портал Тransfermarkt оценивает Алексея в 600 тысяч евро.

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В статье: Кривбасс (Кривой Рог) Алексей Хобленко
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