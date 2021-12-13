Кравченко: Металлисту 1925 забил случайно. Мяч лег хорошо на ногу и залетел

Полузащитник " Черноморца" Сергей Кравченко прокомментировал победу над "Металлистом 1925" (2:1).

- Вспомните, когда последний раз забивали в УПЛ?

- Давно. В том году я не забивал за "Днепр-1", потом были скитания по Вторым и Первым лигам. Давно, наверное, даже за "Волынь" это было.

- Как удалось забить?

- Наверное, случайно. Мяч отскочил. Думаю, чтобы контратаку не провели. Поэтому пробил. Лег мяч на ногу хорошо и залетел.

Очень важная победа, потому что конкуренты за выживание набрали очки. Если бы сегодня ушли без очков, то во втором круге было бы тяжело бороться.

- Быстрые голы - это установка от Юрия Мороза?

- Таких установок не бывает. Конечно, мы дома договорились агрессивно начать. Так получилось.