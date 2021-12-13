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Кравченко: Металлисту 1925 забил случайно. Мяч лег хорошо на ногу и залетел
Но получилось очень красиво
Фото: ФК Черноморец
Полузащитник "
- Вспомните, когда последний раз забивали в УПЛ?
- Давно. В том году я не забивал за "Днепр-1", потом были скитания по Вторым и Первым лигам. Давно, наверное, даже за "Волынь" это было.
- Как удалось забить?
- Наверное, случайно. Мяч отскочил. Думаю, чтобы контратаку не провели. Поэтому пробил. Лег мяч на ногу хорошо и залетел.
Очень важная победа, потому что конкуренты за выживание набрали очки. Если бы сегодня ушли без очков, то во втором круге было бы тяжело бороться.
- Быстрые голы - это установка от Юрия Мороза?
- Таких установок не бывает. Конечно, мы дома договорились агрессивно начать. Так получилось.
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