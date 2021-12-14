Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
На грани катастрофы: из Никополя ушли все тренеры и большинство футболистов
Днепр-1
facebook.com/fcnikopolofficial
С серьезными кадровыми проблемами столкнулся второлиговский "
Как сообщает Meta-ratings, тренерский штаб Александра Поклонского уже покинул команду и в ближайшее время приступит к работе в "ВПК-Агро".
При этом, вместе с Поклонским в "ВПК-Агро" переберутся ассистенты Владимир Багмут и Владимир Геращенко, тренер вратарей Николай Медин, а также администратор Александр Червоный. Все они — люди из системы "Днепра-1",
Вместе с наставниками из никопольского клуба ушли все 13 футболистов, которые были арендованы у "Днепра-1". Остальные, по информации источника, написали заявления на увольнение.
Напомним, что по итогам осенней части сезона во Второй лиге "Никополь" занимает 12-е место в группе Б.
Популярное сейчас
- Фанаты Зари с помощью краудфандинга пытаются собрать деньги на выкуп Аллахьяра
- Месси и Роналду приедут в Мадрид. Состоялась повторная жеребьёвка 1/8 финала ЛЧ
- Клубы Лиги чемпионов ждут объяснений от УЕФА из-за грубой ошибки в жеребьевке плей-офф
- Пихаленок: Довбик спросил: Пиха, будешь бить пенальти?. Я пошел и забил
- Жена устроила истерику из-за вечеринки. Как Дуглас Коста начал войну с родным клубом
- Красотка дня. Суперзвезда латиноамериканской сцены - девушка подопечного Шевы в Дженоа. ФОТО