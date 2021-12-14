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На грани катастрофы: из Никополя ушли все тренеры и большинство футболистов

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На грани катастрофы: из Никополя ушли все тренеры и большинство футболистов

facebook.com/fcnikopolofficial

Новина українською

С серьезными кадровыми проблемами столкнулся второлиговский "Никополь".

Как сообщает Meta-ratings, тренерский штаб Александра Поклонского уже покинул команду и в ближайшее время приступит к работе в "ВПК-Агро".

При этом, вместе с Поклонским в "ВПК-Агро" переберутся ассистенты Владимир Багмут и Владимир Геращенко, тренер вратарей Николай Медин, а также администратор Александр Червоный. Все они — люди из системы "Днепра-1", который согласился протянуть руку помощи перволиговому коллективу.

Вместе с наставниками из никопольского клуба ушли все 13 футболистов, которые были арендованы у "Днепра-1". Остальные, по информации источника, написали заявления на увольнение.

Напомним, что по итогам осенней части сезона во Второй лиге "Никополь" занимает 12-е место в группе Б.

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В статье: ВПК-Агро (Шевченковка) ФК Никополь Александр Поклонский
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Источник:
Meta Ratings

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Комментарии (1)
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Рьяный(Белгород) (Белгород)
14.12.2021 в 01:12
Зрада...
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