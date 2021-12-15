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Хобленко: В Днепре-1 где-то я себя неправильно повел, даже с точки зрения психологии

Первая лига
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Кривбасс выкупил контракт форварда Днепра-1

Хобленко: В Днепре-1 где-то я себя неправильно повел, даже с точки зрения психологии

ФК Кривбасс/Автор неизвестен

Новина українською

Нападающий "Кривбасса" Алексей Хобленко поделился впечатлениями после полноценного перехода в криворожский клуб.

"В "Днепре-1" все было хорошо. Зимние сборы, наверное, как-то плохо повлияли, где-то я себя неправильно повел, даже с точки зрения психологии. Но я уже отпустил эту ситуацию и иду вперед.

Контракт был до лета, у меня оставалось еще полгода. Мы разговаривали с Андреем Русолом, вели переговоры между клубами. Руководство "Кривбасса" сделало все, чтобы меня подписать, и я очень этому рад.

Я не вмешивался в переговоры. Я высказал свою точку зрения, что хочу остаться в "Кривбассе", главному тренеру, генеральному директору, президенту клуба. И, слава Богу, все прошло хорошо", — сказал Хобленко.

Напомним, Алексей выступает за "Кривбасс" с лета текущего года. Он сумел забить 11 мячей в 19 матчах Первой лиги.

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В статье: Кривбасс (Кривой Рог) Алексей Хобленко СК Днепр-1
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Источник:
ТК Футбол

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