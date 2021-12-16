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Кривбасс попрощался с двумя защитниками
Клуб сбрасывает балласт
Скріншот із трансляції ТК Футбол
Тренерский штаб "
27-летний Фатеев перешел в "Кривбасс" в январе этого года из "Ингульца". 20-летний Гигашвили присоединился к команде в сентябре, предыдущим его клубом был "Тамбов".
"Кривбасс" по итогам осенней части сезона занимает 2-е место в Первой лиге.
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