Кривбасс попрощался с двумя защитниками

Тренерский штаб " Кривбасса " принял решение расстаться с двумя футболистами. Команду покинули защитник Дмитрий Фатеев (5 матчей в нынешнем сезоне Первой лиги) и 20-летний центрбек Зураб Гигашвили (грузин с опытом игры в Российской Премьер-лиге на поле не выходил).

27-летний Фатеев перешел в "Кривбасс" в январе этого года из "Ингульца". 20-летний Гигашвили присоединился к команде в сентябре, предыдущим его клубом был "Тамбов".

"Кривбасс" по итогам осенней части сезона занимает 2-е место в Первой лиге.