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Кривбасс попрощался с двумя защитниками

Первая лига
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Клуб сбрасывает балласт

Кривбасс попрощался с двумя защитниками

Скріншот із трансляції ТК Футбол

Новина українською

Тренерский штаб "Кривбасса" принял решение расстаться с двумя футболистами. Команду покинули защитник Дмитрий Фатеев (5 матчей в нынешнем сезоне Первой лиги) и 20-летний центрбек Зураб Гигашвили (грузин с опытом игры в Российской Премьер-лиге на поле не выходил).

27-летний Фатеев перешел в "Кривбасс" в январе этого года из "Ингульца". 20-летний Гигашвили присоединился к команде в сентябре, предыдущим его клубом был "Тамбов".

"Кривбасс" по итогам осенней части сезона занимает 2-е место в Первой лиге.

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В статье: Кривбасс (Кривой Рог) Дмитрий Фатеев
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